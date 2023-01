"Abbiamo bisogno di voi". Il nostro ricordo di Gianluca Vialli

"Sono un ex sportivo professionista, sono capo delegazione della Nazionale italiana di calcio e sono un malato di cancro. Ai ricercatori dico: 'forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi'. E saluto anche i miei 'colleghi' malati di cancro: 'dai andiamo avanti, testa alta, petto in fuori, con grande dignità e grande ottimismo, perchè la ricerca va avanti".

Sono queste le parole che, lo scorso 12 maggio 2022, Gianluca Vialli ci ha voluto dedicare in occasione della "Cerimonia finanziamenti alla Ricerca Fondazione Umberto Veronesi". Le abbiamo riproposte integralmente con gratidutine proprio oggi, giorno della sua scomparsa per un tumore del pancreas. Un invito e un incoraggiamento a continuare a sostenere la ricerca che in questi anni tanto ha fatto per migliorare le prospettive di cura dei malati di cancro.





Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Tumore del Pancreas Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

A Vialli, ex-calciatore e dirigente della Nazionale di calcio italiana, nel 2017 era stato diagnosticato un tumore del pancreas, una delle neoplasie ad oggi più difficili da affrontare. Su questo tipo di tumore abbiamo realizzato la pagina "Speciale tumore del pancreas" con tutte le informazioni utili sulla malattia. In particolare vi segnaliamo i seguenti articoli:

Abbiamo inoltre realizzato un quaderno "Domande e risposte". Clicca qui per scaricarlo

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.