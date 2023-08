Buongiorno,

sono stata operata di tumore al seno nel 2022. A seguito di successivi eventi traumatici mi è stata diagnosticata una sindrome ansioso depressiva e prescritti dei farmaci antidepressivi. So che possono avere un'attività inibitoria sulla terapia: in generale ci sono problemi ad assumere tamoxifene e antidepressivi? Grazie mille

Isa

(domanda pervenuta tramite form L'esperto risponde)

Risponde Massimo Di Maio, segretario AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) e professore presso il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino

Cara signora,

la sua domanda è molto importante perché effettivamente è noto che non andrebbero assunti insieme il tamoxifene (un farmaco ormonale prescritto per ridurre il rischio di recidive) ed alcuni antidepressivi, perché l'effetto sui citocromi deputati al metabolismo dei farmaci può ridurre l'efficacia della terapia antitumorale.

D'altra parte non tutti gli antidepressivi sono uguali e, per esempio, da tempo è noto che la paroxetina andrebbe evitata, perché ha un effetto massimo da questo punto di vista.

Altri antidepressivi, tra cui la sertralina, pure hanno l'effetto suddetto ma in misura minore. Di conseguenza, il rapporto tra il beneficio (trattamento della depressione) e rischio (potenziale riduzione di efficacia del tamoxifene, con aumento del rischio di recidive del tumore) va attentamente valutato, ed è bene che oncologo e psichiatra si parlino.

Segnalo un lavoro (in letteratura sull'argomento ne esistono molti) che raccomanda appunto di scegliere con ragionevolezza, elencando la sertralina tra le alternative che si possono prendere in considerazione: Revisiting the drug interaction between tamoxifen and SSRI antidepressants.

Saluti cordiali