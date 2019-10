Vaccinazione antinfluenzale gratuita per i donatori di sangue

Anche quest'anno i donatori di sangue potranno vaccinarsi gratuitamente contro l'influenza. Lo annunciano il Centro Nazionale Sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni, in occasione dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale previsto per la settimana del 15 ottobre.

DONATORI PROTETTI DALL'INFLUENZA = MENO CARENZE

Lo scorso inverno il provvedimento ha contribuito a ridurre le carenze di sangue a inizio anno, un momento solitamente critico da questo punto di vista, insieme al periodo estivo. Nell'inverno 2017-2018, in corrispondenza del picco influenzale le regioni hanno messo a disposizione della rete trasfusionale meno di mille sacche a settimana, con un minimo di 340 nella settimana più "nera". Nella stagione 2018-2019, quando è stato offerto gratuitamente il vaccino, si vede che la disponibilità è sempre rimasta sopra le 5.000 sacche.

“Le carenze all’inizio dell’anno non sono una novità – afferma il direttore generale del Cns Giancarlo Maria Liumbruno -. Se da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata dei donatori per effettuare le donazioni da parte delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue, il problema dell’epidemia influenzale, che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo picco, non può essere trascurato. Per questo insieme al volontariato ci siamo attivati per far inserire i donatori tra le categorie a cui viene offerta la vaccinazione. Anche quest’anno auspichiamo un’adesione massiccia da parte dei donatori”.

I DONATORI DI SANGUE IN ITALIA

I donatori di sangue in Italia sono 1,8 milioni e la loro disponibilità è cruciale per affrontare incidenti, interventi chirurgici complessi, trapianti, malattie del sangue come leucemie, emofilia, talassemia o emoglobinopatie. Avere un apporto costante, organizzato e regolato di sangue permette di gestire con efficienza sia i bisogni dei pazienti che necessitano periodicamente di trasfusioni sia le situazioni di emergenza.

COSA FARE

I donatori devono contattare il centro trasfusionale o l'associazione di riferimento per sapere come accedere alla vaccinazione antinfluenzale gratuita. Le modalità infatti varieranno da Regione a Regione.