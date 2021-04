Partecipando alla competizione virtuale in programma dal 17 al 23 maggio, i tifosi delle squadra di serie A di calcio potranno sostenere le attività di Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione Veronesi finanzia la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica

Ad aprire l’anno delle iniziative sportive di cui Fondazione Umberto Veronesi è charity partner è la CampioRUN!, in programma da lunedì 17 a domenica 23 maggio. La marcia non competitiva coinvolgerà tutte le tifoserie delle squadre di calcio di serie A, con un fine benefico: sostenere la ricerca sui tumori pediatrici finanziata da Fondazione Umberto Veronesi. Per ogni iscrizione all’evento, una quota sarà devoluta al progetto Gold for Kids. Il sostegno alla ricerca potrà essere dato anche acquistando la borraccia di Fondazione durante l'iscrizione all’evento o effettuando una donazione sulla pagina del progetto Gold for Kids.

Come già sperimentato in occasione di altre tre importanti manifestazioni sportive (Gazzetta Marathone, Pittarosso Pink Parade e Babbo Running), Fondazione Umberto Veronesi ha scelto questa modalità di partecipazione agli eventi sportivi a distanza, ma condivisa. Cosa sarà possibile fare dal 17 al 23 maggio? Si potrà correre o camminare ovunque si sia: al mare, in montagna, a casa o sul tapis roulant. Scegliendo anche il giorno, l’orario di partenza, il percorso e la distanza da percorrere. Iscrivendosi alla CampioRUN!, si avrà accesso a una piattaforma che consentirà di registrare i chilometri percorsi attraverso un'applicazione di tracking. La distanza macinata sarà sommata a quella dei corridori che sostengono la stessa squadra. La tifoseria che avrà totalizzato più chilometri vincerà la prima edizione della CampioRUN!. A livello individuale, invece, qualunque sarà il risultato, si riceverà una medaglia inclusa nel kit d’iscrizione.

È possibile iscriversi alla CampioRUN! online, pagando con carta di credito, paypal o bonifico tramite il seguente link. Il kit di partecipazione comprende una t-shirt tecnica ufficiale, il pettorale gara, la medaglia di partecipazione e uno zaino con dei gadget offerti dai partner. Il tutto sarà consegnato all’indirizzo indicato in fase d’iscrizione entro 2-3 giorni lavorativi. Le spedizioni verranno affidate al corriere a partire da lunedì 10 maggio.



Per rendere la corsa un'esperienza partecipativa e coinvolgente, ogni partecipante è invitato a postare foto e video della propria esperienza sui social, utilizzando l'hashtag ufficiale (#campiorun) e taggando @italiarunners e @fondazioneumbertoveronesi.