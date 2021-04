C'è ancora tempo per diventare una Pink Ambassador 2021

Le donne reduci da un tumore (seno, utero o ovaio), desiderose di entrare a far parte dei team già selezionati in 18 città italiane, possono candidarsi fino alla fine di aprile

All'inizio del mese scorso, avevamo comunicato la chiusura del reclutamento delle Pink Ambassador 2021. Ma, alla luce delle richieste di informazioni sopraggiunte anche nelle settimane successive, Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di riaprire una «finestra» (fino alla fine di aprile) per il reclutamento di donne reduci da un tumore al seno, all'utero e all'ovaio pronte ad allenarsi alla staffetta autunnale (calendario da definire) e dimostrare che dopo la malattia è possibile recuperare poco alla volta la normalità.



La selezione è aperta a tutte quelle donne disposte a entrare a far parte di uno dei team nati in 18 capoluoghi di provincia: Torino, Varese, Como, Monza-Brianza, Milano, Bergamo, Trento, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. Non è al momento prevista l'attivazione di ulteriori gruppi in altre città italiane. Per poter inviare la propria candidatura, è necessario aver concluso le terapie (chemioterapia e radioterapia) entro settembre 2020. In caso di selezione, verrà richiesto di:





presentare certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica per atletica leggera





partecipare in maniera costante e continuativa agli allenamenti





promuovere un’attività di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili





La partecipazione al progetto, per le donne selezionate, sarà gratuita. Per candidarsi, è possibile inviare un'email a corriperlaricerca@fondazioneveronesi.it. Fondazione Umberto Veronesi, con i tecnici Fidal che seguiranno il progetto e un gruppo di psicologi, incontrerà virtualmente tutte le donne in vista dell'inizio degli allenamenti, fissato per il mese di maggio.





Mettendosi in gioco, sul piano fisico e mentale, queste ex pazienti oncologiche forniscono inoltre un fondamentale contributo per sostenere la ricerca scientifica. Nello specifico il progetto Pink is Good, con cui Fondazione Umberto Veronesi si impegna a educare le donne alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.

Cllicca qui per scaricare il materiale informativo