Nel 2021 le Pink Ambassador in 18 città italiane

Completata la selezione delle nuove Pink Ambassador. Confermato nelle 14 città del 2020, il progetto si appresta a sbarcare a Bergamo, Trento, Venezia e Como

Avviato un mese e mezzo fa, si è concluso il processo di reclutamento delle Pink Ambassador 2021. Ancora una volta, il progetto con cui Fondazione Umberto Veronesi recluta donne reduci operate di tumore al seno, all'utero e all'ovaio è partito sotto il miglior auspicio.



Poco meno di 730 le candidature ricevute, grazie alle quali sono state individuate le 18 città in cui il progetto sarà portato avanti nell'anno in corso. I capoluoghi di provincia sono i seguenti: Torino, Varese, Como, Monza-Brianza, Milano, Bergamo, Trento, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. Si tratta delle 14 città già coinvolte dall'iniziativa lo scorso anno, a cui si sono aggiunte Bergamo, Venezia, Trento e Como.



Le donne coinvolte nei diversi team avranno un duplice obbiettivo: allenarsi per partecipare come nel 2020 alla staffetta autunnale (calendario da definire), ma soprattutto dimostrare che dopo la malattia è possibile recuperare poco alla volta la normalità. Mettendosi in gioco, sul piano fisico e mentale, queste ex pazienti oncologiche forniscono inoltre un fondamentale contributo per sostenere la ricerca scientifica. Nello specifico il progetto Pink is Good, con cui Fondazione Umberto Veronesi si impegna a educare le donne alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.



Una volta composti i gruppi, dal 15 marzo partirà il «Pink Tour» in versione digitale. Fondazione Umberto Veronesi, con i tecnici Fidal che seguiranno il progetto e un gruppo di psicologi, incontrerà virtualmente tutte le donne in vista dell'inizio degli allenamenti. Le sedute inizieranno alla fine di aprile, compatibilmente con quello che sarà lo scenario dettato dalla pandemia.