Dal 2 al 10 marzo è possibile acquistare (online) il bouquet Shiny Hope. Parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Lunedí 8 marzo si festeggia in quasi tutto il mondo la festa della donna. Colvin, azienda specializzata nella vendita online di fiori freschi, ha per l'occasione disegnato una collezione speciale e anche quest’anno sarà al fianco di Fondazione Umberto Veronesi e al progetto Pink is good, dedicato alla lotta contro i tumori femminili.

In occasione di questo appuntamento, i designer di Colvin hanno realizzato Shiny Hope (38 euro), un bouquet dai toni accesi e forti come le donne che vuole rappresentare (e aiutare allo stesso tempo). Una combinazione armoniosa di mimosa (coltivata nei campi toscani), eucalipto, lentisco, ranuncolo, rose, fresia, solidago e limonium che profumerà e darà un tocco unico di colore e speranza. Per ogni bouquet acquistato dal 2 al 10 marzo (soltanto attraverso il sito di Colvin), 3 euro verranno donati al progetto Pink is good. Obbiettivo: finanziare i migliori ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori che colpiscono tipicamente le donne: seno, utero e ovaie.



«L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ricorda l’importanza e il ruolo fondamentale della ricerca scientifica indipendente - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi -. Grazie al rinnovato contributo di Colvin, confidiamo che questo gesto possa ricordare alle donne l’importanza della prevenzione contro i tumori tipicamente femminili, che passa attraverso gli esami di screening da effettuare periodicamente e i sani e corretti stili di vita da seguire giorno dopo giorno».





Martina Maffioli, communication manager Italia di Colvin, dichiara: «Per il terzo anno consecutivo, rinnoviamo la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi per riuscire a dare voce e visibilità a una lotta per noi molto importante: quella contro i tumori femminili. Ci siamo nuovamente uniti al progetto Pink is good perché desideriamo dare un contributo tangibile, veicolando un messaggio potente di solidarietà. Con la composizione floreale Shiny Hope vorremmo sensibilizzare il nostro pubblico, offrendo a tutti la possibilità di contribuire alla ricerca scientifica d’eccellenza».



Per acquistare il bouquet, visita il sito di Colvin.