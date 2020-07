DUECi Milano con Fondazione Veronesi contro i tumori pediatrici

Al via la partnership tra DUECi Milano e Fondazione Umberto Veronesi. Acquistando i prodotti inseriti nel catalogo dell'azienda si può sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Un regalo…per affari, ma nello spirito della solidarietà. Corre lungo questa direttrice la sinergia nata tra DUECi Milano e Fondazione Umberto Veronesi. L’azienda, che opera nel campo del regalo d’affari e del settore promo-pubblicitario, ha deciso di dare il proprio contributo alla ricerca sui tumori pediatrici finanziata attraverso il progetto Gold for Kids.





Per contribuire, basterà acquistare i prodotti presenti sul catalogo di DUECi, che provvederà poi a devolvere parte dei proventi a Fondazione Umberto Veronesi. Inoltre, in occasione del Natale, sullo stesso catalogo potrà essere inoltre acquistato un biglietto di auguri «griffato» Fondazione. «Il 2020 è stato un anno duro per tutti, che però ci ha insegnato tanto e ci ha dato tempo per riflettere - afferma GiovanniCasale, titolare dell’azienda -. Tre anni fa ho perso mio fratello Giuseppe a 56 anni per un tumore allo stomaco. Da quel giorno, ho cercato di impegnarmi in attività che potessero ricordarlo e allo stesso tempo aiutare la ricerca, per offrire nuove speranze alle persone che soffrono».



Così è nata l’idea di legare il catalogo a un’iniziativa che sensibilizzasse la clientela e «ci permettesse di sostenere le attività di Fondazione Umberto Veronesi, nello specifico quelle che puntano a trovare nuove cure per i bambini alle prese con un tumore», conclude Casale.