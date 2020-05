Fondazione Veronesi aderisce alla campagna «YesMilano»

«Guardare avanti non significa dimenticare la prudenza, ma credere che un futuro sostenibile va costruito ogni giorno, anche attraverso la ricerca», afferma il dg Monica Ramaioli

Un messaggio di speranza, con i piedi ben ancorati per terra. Milano, capoluogo della Regione più duramente colpita dall'emergenza coronavirus, ha scelto di salutare la fase due con un invito alla consapevolezza e alla solidarietà: «Un nuovo inizio. un passo alla volta». Con questo spirito è partita la campagna YesMilano, promossa dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi.





Fondazione Umberto Veronesi appoggia il progetto e ne condivide l'idea portante. «Milano è una città che ha sempre dimostrato due grandi doti: la capacità di guardare avanti e la capacità di essere comunità», commenta Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione. «Guardare avanti in questo momento non significa dimenticare la prudenza. Anzi, siamo consapevoli di quanti sacrifici è costato arrivare fino a qui, ridurre i ricoveri in terapia intensiva, dare respiro agli ospedali e ai medici sfiancati, e dobbiamo difendere ogni centimetro di vantaggio conquistato. Guardare avanti significa avere imparato che un futuro sostenibile e sicuro va costruito ogni giorno, sostenendo l'innovazione e la ricerca».





Il video della campagna è stato lanciato in occasione del 4 maggio, prima giornata della cosiddetta «fase 2» che ha visto la riapertura di alcune attività lavorative e la possibilità per i cittadini di vedere allentate alcune misure di contenimento dell'epidemia. In una Milano deserta, cinque cittadini si preparano ad uscire di casa. Indossata la mascherina, partono dai loro quartieri e - chi a piedi, chi in bici, chi con i mezzi attraversano all’alba i luoghi famosi e meno di Milano: dallo stadio Meazza all’Arco della Pace, dalla Galleria Vittorio Emanuele II alla Darsena, dal Barrios a piazza Leonardo da Vinci, da Porta Nuova al Teatro alla Scala, al Gratosoglio.





Uno dei cinque è il rapper Ghali e la sua voce accompagna questa traversata con un testo interpretato da lui stesso: «Un nuovo inizio. Un passo alla volta» è un invito ad affrontare con prudenza, consapevolezza e serenità l’uscita dal lockdown. «Dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo avere paura. Siamo in maschera, non siamo bendati». «Questa è la fase in cui stiamo capendo il valore della libertà. E insieme siamo umani più che mai».





La campagna di comunicazione è un progetto di Milano&Partners, l’agenzia di promozione della città di Milano, promosso dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. «Un nuovo inizio. Un passo alla volta» è stata ideata dal Gruppo TBWA\Italia, prodotta da Tapelessfilm con la regia di Davide Gentile. Gruppo TBWA\Italia, Tapelessfilm, Davide Gentile, Ghali e tutti i partecipanti al progetto hanno contribuito gratuitamente all’iniziativa per dare un supporto alla città di Milano.



Il video, della durata di un minuto, è visibile in tutta la città, diffuso sia attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva sia attraverso affissioni, e sui canali social di Comune, Camera di commercio, YesMilano e Ghali.