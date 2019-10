La mostra sui vaccini al Festival della Scienza di Genova

Appuntamento con la mostra «Io Vivo Sano - Prevenzione e Vaccini» al Museoteatro della Commenda, dal 24 ottobre al 4 novembre

Come funziona il sistema immunitario? Che cosa è un vaccino? Che benefici può portare alla nostra salute e a quella di chi ci sta intorno? Per rispondere a queste domande, e comprendere appieno l’importanza dei vaccini per la salute pubblica, Fondazione Umberto Veronesi porta la mostra-interattiva «Io Vivo Sano - Prevenzione e Vaccini» al Festival della Scienza di Genova, in programma dal 24 ottobre al 4 novembre.



La mostra-interattiva, che sarà allestita al Museoteatro della Commenda (piazza della Commenda, 1), illustra in modo chiaro ed efficace il funzionamento del sistema immunitario durante l'attacco di un virus o di un batterio, focalizzandosi sul principio di azione dei vaccini e sulla loro storia, fino all’importanza dell’immunità di gruppo e della soglia minima di copertura vaccinale.



Accesso: lunedì-venerdì (10-17), sabato-domenica-1 novembre (10-18). Per gruppi e scuole è richiesta la prenotazione (scuola@fondazioneveronesi.it).