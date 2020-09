Fondazione Umberto Veronesi protagonista al Cicap Fest 2020

Appuntamento dal 25 settembre al 18 ottobre. Due gli appuntamenti organizzati da Fondazione Veronesi: un talk con Elena Dogliotti (27 settembre) e i laboratori per bambini (5 ottobre)

Anche nel 2020, per il terzo anno consecutivo, Fondazione Umberto Veronesi sarà tra i partner del Cicap Fest 2020. Quest'anno l'appuntamento è organizzato interamente in formato digitale (sul sito del Cicap, oltre che sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'evento), in un arco di tempo più lungo del solito: dal 25 settembre al 18 ottobre.



Il primo appuntamento curato da Fondazione Umberto Veronesi è in programma domenica 27 settembre. Appuntamento alle 17.30 (30') con Elena Dogliotti, membro della supervisione scientifica («Un'alimentazione sana e sostenibile: come fare?»). Intervistata da Gianluca Dotti, la nutrizionista spiegherà come come ciò che mangiamo influenza il nostro stato di salute e ha (anche) un impatto ambientale sul Pianeta in cui viviamo.



Il 5 ottobre (18.30) è invece in programma un laboratorio digitale interattivo rivolto a bambini e adolescenti (9-13 anni). Durante «Io vivo sano - A tavola con il Dna», con un approccio ludico (ma rigoroso), saranno illustrati i princìpi della prevenzione primaria legati alla sana alimentazione e al movimento. Con uno sguardo anche alle più recenti scoperte scientifiche nell'ambito della nutrigenetica e nutrigenomica. Per l'occasione, la mostra curata da Fondazione Umberto Veronesi è stata adattata in formato digitale: in modo da favorire una fruizione in autonomia.



Tre le attività previste: «Il tuo Dna sa cosa mangi, tu?» (gioco della spesa virtuale al termine del quale viene emesso uno scontrino col punteggio e con l'apporto calorico, la distribuzione in macro nutrienti e informazioni sulle caratteristiche dei singoli alimenti scelti), «Indovina chi viene a cena» (attraverso indovinelli in rima che presentano alcune molecole alleate o meno della salute, i giocatori dovranno associarvi l'alimento che le contiene e l'organo o apparato su cui viene espletata la sua azione), «Mi piace se ti muovi» (i giocatori dovranno mettere alla prova con un quiz Kahoot le loro conoscenze sull'importanza dello sport e del movimento per vivere in salute. Sarà davvero così facile come sembra?).