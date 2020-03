Grant 2020: la ricerca non si ferma

Insieme ai ricercatori, ai sostenitori, alle istituzioni che rendono questo sforzo possibile: quest'anno più che mai Fondazione Umberto Veronesi vuole celebrare l'impegno a favore della ricerca scientifica

"Cari Ricercatori, cari Colleghi. Oggi, 26 marzo avremmo dovuto trovarci tutti presso l'Univarsità Statale di Milano per celebrare il nostro sostegno alla ricerca scientifica d'eccellenza". così il presidente Paolo Veronesi saluta con un video messaggio la giornata tradizionalmente dedicata alla consegna dei Grant Fondazione Umberto Veronesi.

IL MESSAGGIO DI PAOLO VERONESI

Da più di 15 anni, ogni anno, nel mese di marzo, Fondazione Umberto Veronesi celebra il suo impegno a favore della ricerca scientifica, attraverso una giornata dedicata alla consegna ufficiale delle nostre borse di ricerca. Quest’anno, a causa dell'emergenza legata alla pandemia da nuovo Coronavirus, non potremo stringere la mano personalmente ad ogni ricercatore meritevole che si dedica, con impegno e passione, a cercare nuove soluzioni contro le malattie che affliggono con maggiore incidenza la popolazione. Non potremo avere il piacere di vedere il loro incontro con i sostenitori, le Delegazioni e le tante Aziende che condividono e rendono possibile questo impegno.

Siamo però orgogliosi di presentare i 186 ricercatori sostenuti nel 2020 e il loro instancabile lavoro attraverso una pubblicazione dedicata, il Quaderno dei Grant, sfogliabile o scaricabile gratuitamente su questo sito. Oltre alle borse assegnate ai ricercatori, Fondazione sostiene 6 progetti di ricerca all’avanguardia e 6 protocolli di cura nell’ambito dell’oncologia pediatrica. Un risultato importante, che ci riempie di speranza.

Il professor Walter Ricciardi, Presidente del Mission Board for Cancer della Commissone Europea, ha ricordato che i risultati della ricerca biomedica, nei suoi diversi ambiti, offrono un beneficio sinergico per la collettività.

IL MESSAGGIO DI WALTER RICCIARDI

In questa celebrazione "virtuale" siamo felici di salutare la presenza del Comune di Milano e della Regione Lombardia, istituzioni che da sempre sono state vicine al lavoro di Fondazione Veronesi e con cui abbiamo avuto modo di collaborare in tante iniziative dedicate alla salute e al progresso delle scienze.

Fabrizio Sala, vice presidente della Regione Lombardia, nel suo messaggio ha dichiarato: "Grazie a Fondazione Umberto Veronesi. Complimenti a tutti i vincitori per i vostri sforzi, per i vostri risultati, quelli che avete ottenuto e che avrete. Mai come in questo periodo la gente capisce l'importanza della ricerca. E noi lo sappiamo bene".

IL MESSAGGIO DI FABRIZIO SALA

Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, ha voluto rivolgersi ai ricercatori portando "il saluto e le congratulazioni della Città", ricordando come l'impegno per la ricerca scientifica sia "un tassello fondamentale per lo sviluppo di questa città e del Paese", soprattutto in questo "tempo difficile, che ci fa guardare alla ricerca con ancora più desiderio e speranza. Il lavoro che state facendo e che vi appresterete a fare in futuro potrà fare la differenza".

IL MESSAGGIO DI ANNA SCAVUZZO