La cifra, raccolta al termine dell'iniziativa «Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca», contribuirà a finanziare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta

Quasi 300mila euro. A tanto ammonta la cifra che Fondazione Umberto Veronesi ha raccolto al termine dell'iniziativa «Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca», svoltasi nello scorso fine settimana (24 e 25 ottobre).



Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l'operazione di raccolta fondi è andata a buon fine. Merito soprattutto del contributo fornito dai 1.200 volontari coinvolti nell'iniziativa, la cui abnegazione permetterà di erogare un contributo importante alla ricerca sui tumori pediatrici. Oltre che, naturalmente, ha scelto di donare in cambio del «tris» di pomodori, messi a disposizione dai due partner dell'iniziativa: l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (ANICAV) e il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA). L'iniziativa si è svolta nel rispetto delle indicazioni diffuse dalle autorità sanitarie in circa 250 punti - non soltanto piazze: ma anche aziende, scuole e attività commerciali - diffusi lungo la Penisola.



La cifra raccolta sarà destinata al finanziamento di un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta. «Grazie alla grande sensibilità dimostrata dai nostri volontari, dai donatori e dai partner, è stato raggiunto un importante risultato a sostegno della ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica - spiega Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi -. Con i fondi raccolti potremo continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore e mai come in questo momento di emergenza sanitaria vi è la forte necessità di trovare cure sempre più efficaci e immediate per i malati di oggi e di domani».