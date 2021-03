Appuntamento online alle 18.30. La cerimonia dei Grant sarà trasmessa in diretta sul sito e sui canali social di Fondazione Umberto Veronesi e di StartupItalia (Facebook, LinkedIn e Youtube). Diretta streaming sul sito del Corriere della Sera

Torna, dopo la pausa forzata dello scorso anno legata all'emergenza sanitaria, la Cerimonia dei Grant di Fondazione Umberto Veronesi.



L'appuntamento, in programma giovedì 25 marzo (18.30), si terrà in formato «phygital» (strutturato con una componente fisica e una digitale) e sarà trasmesso in diretta sul sito e sui canali social di Fondazione Umberto Veronesi e di StartupItalia (Facebook, LinkedIn e Youtube). Prevista anche la diretta streaming sull'homepage del sito del Corriere della Sera. Un'opportunità per celebrare questo momento - occasione per sottolineare l’importanza della ricerca scientifica come elemento per migliorare la qualità e la prospettiva di vita di tutti noi - a «porte aperte».



La cerimonia rappresenta la sublimazione dello sforzo che Fondazione Umberto Veronesi compie dal 2003 per sostenere la ricerca scientifica. Interviste, talk e contributi video: toccherà al giornalista Fulvio Giuliani (RTL 102.5) coordinare la serata, che si concluderà con la premiazione virtuale dei 133 ricercatori selezionati nel 2021.



In apertura dell'evento, a cui stato invitato a partecipare anche il Premier Mario Draghi, saranno trasmessi i messaggi del Capo dello Stato Sergio Mattarella e di Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca. A seguire, la parola passerà al presidente Paolo Veronesi, il cui intervento sarà seguito da quelli di Chiara Tonelli (presidente del comitato scientifico) e di Carlo Alberto Redi (presidente del comitato etico).



Dopo di loro, sarà la volta di due ospiti: la senatrice Emma Bonino e la scienziata Elisabetta Dejana (direttore dell'unità di ricerca sviluppo del sistema vascolare del cancro all'Istituto Firc di Oncologia Molecolare di Milano). A intervistare quest'ultima, premiata nel 2020 con l'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano, sarà Donatella Barus (direttore del Magazine di Fondazione Umberto Veronesi).



La serata si concluderà (19.45) con diverse testimonianze: quella di una Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, di Franco e Mariella (genitori di Pietro, morto per un tumore cerebrale), dell'oncologa pediatra Franca Fagioli (Università di Torino e membro del comitato scientifico di Fondazione Umberto Veronesi) e della ricercatrice Anna Julie Peired (vincitrice Fondazione Umberto Veronesi Award 2021).



Registrandosi all’evento sulla piattaforma Insieme, è possibile rimanere aggiornati sull’iniziativa e ricevere tutti gli approfondimenti che saranno realizzati dalla nostra redazione.