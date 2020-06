Un solare «sospeso» per le donne con un tumore al seno

Per ogni solare (Vichy o La Roche Posay) acquistato, uno sarà donato a Fondazione Umberto Veronesi. I prodotti raccolti saranno donati alle donne con un tumore al seno

Dare a tutti la possibilità di difendere la propria pelle dai danni provocati dai raggi solari. Ispirandosi all'abitudine napoletana di donare un caffè al bar ai più bisognosi, nasce l'iniziativa «Solare Sospeso», condivisa da L'Oréal Italia con Fondazione Umberto Veronesi.





Dal 6 al 12 luglio, per ogni confezione di crema solare a marchio Vichy e La Roche-Posay venduta nelle farmacie aderenti all’iniziativa (gli elenchi sono disponibili sui siti www.vichy.it e www.larocheposay.it), L’Oréal Italia omaggerà un solare a Fondazione Umberto Veronesi. Questi saranno poi «girati» alle breast unit italiane, i centri di senologia multidisciplinari specializzati nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. Obbiettivo: permettere alle donne alle prese con la più frequente neoplasia femminile di proteggersi dai raggi del sole nel corso della stagione estiva (clicca sul link che segue per scoprire di che fototipo sei).





Durante l'estate, più che nel corso delle altre stagioni, siamo chiamati a prenderci cura della nostra pelle. Proteggerla, soprattutto quando ci esponiamo al sole (al mare o in montagna), è fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare malattie benigne e tumori dello strato più esterno del nostro corpo. Non tutti, però, possono avere le risorse per farlo. Così chi vive una condizione di svantaggio - economico e sociale, ma anche legato al proprio stato di salute - può diventare più esposto a queste problematiche di salute.



Con questa iniziativa, L'Oréal Italia conferma il suo impegno al fianco di Fondazione Umberto Veronesi: già concretizzatosi quest'anno con il finanziamento di una borsa di ricerca. La scelta del comitato scientifico di Fondazione è ricaduta sulla scienziata Maria Luigia Carbone, al lavoro all'Irccs Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma per fare luce sui meccanismi di risposta del melanoma all'immunoterapia (scoperta premiata con il Nobel per la Medicina nel 2018).