Noi italiani siamo fortunati, perché la nostra tradizione alimentare è una buona base per uno stile di vita salutare. Ci sono solide prove scientifiche che dimostrano che seguire la dieta mediterranea protegge dai tumori, dalle malattie cardiovascolari, dalle malattie metaboliche e anche dalle demenze.



La piramide alimentare della dieta mediterranea è caratterizzata da un elevato consumo di cibi di origine vegetale (frutta, verdura, noci, cereali) e olio di oliva, un consumo moderato di pesce, di carni magre e di latticini (principalmente latte e yogurt), e un basso o sporadico consumo di carni rosse, carni lavorate e dolci. Purtroppo, nel tempo, questa ottima tradizione alimentare si sta perdendo, come testimoniato dal preoccupante aumento degli individui obesi già a partire dall’infanzia.



Qualche anno fa, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (ex Inran, ora Cra-Nut) ha riunito un gruppo di esperti che ha elaborato le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, i cui punti salienti si possono riassumere così:





controlla il peso e mantieniti sempre attivo





e mantieniti sempre varia spesso le tue scelte a tavola





a tavola consuma cereali , legumi , ortaggi e frutta in abbondanza





, , e in abbondanza non mangiare troppi grassi ed evita quelli dannosi





ed evita quelli dannosi limita zuccheri , dolci e bevande zuccherate





, e usa poco sale





bevi ogni giorno acqua in abbondanza





in abbondanza limita il consumo di bevande alcoliche