Perché l'uomo beve il latte di altre specie?

Nessun animale, a parte l’uomo, beve latte dopo lo svezzamento. Perché allora non preferire le bevande vegetali rispetto al latte lavorato di altre specie? Così eviteremmo di togliere latte ad altri animali e ridurremmo i maltrattamenti negli allevamenti.

Domanda ricevuta via social

Risponde Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista e supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi.

Il latte: sì o no? Cosa dice la scienza

Gentile signora,

Condividiamo l’attenzione per il benessere degli animali di cui spesso abbiamo parlato in passato, ma è utile fare chiarezza anche per chi invece sceglie di non eliminare il latte dalla propria dieta.

Può essere interessante sapere che il consumo di latte di specie diverse è qualcosa che accade anche tra gli animali, seppur in misura minore rispetto agli esseri umani, ad esempio quando "adottano" cuccioli appartenenti a specie diverse.

Un altro aspetto da chiarire è quello connesso al consumo di latte anche in età adulta, che deriva dalla capacità, in una parte della popolazione umana, di produrre lattasi, enzima che si occupa di digerire il lattosio. Questa capacità si è naturalmente evoluta in una parte dei nostri antenati come adattamento vantaggioso per sfruttare questo alimento quando non si aveva a disposizione una grande varietà di cibi come adesso.

In ultimo, per quanto riguarda la lavorazione del latte, possiamo prendere come riferimento la tabella nutrizionale apportata in etichetta. Il latte subisce una lavorazione che consente di essere depurato da microrganismi che possono risultare patogeni per l'uomo, ma al di fuori di questo l'obiettivo è quello di mantenere i nutrienti che contiene.

Queste precisazioni non vogliono tuttavia oscurare il tema del benessere animale, argomento di cui è sempre bene discutere, ma fornire informazioni corrette riguardo al consumo di latte. È importante che ognuno abbia la possibilità di compiere le scelte che ritiene più giuste, avendo a disposizione strumenti utili per attuarle consapevolmente.

