Latte e bevande vegetali: cosa scegliere?

Il latte è un alimento completo, ricco di macro e micro nutrienti, che dire invece delle bevande vegetali, ben più recenti nella nostra cultura alimentare? Sotto il profilo nutrizionale sono alimenti completamente diversi, e per potere fare uso di bevande vegetali con serenità e senza temere di incorrere in carenze nutrizionali è importante conoscere tutte le differenze e peculiarità. Scopriamole insieme.

NON PARLIAMO DI LATTE

Negli ultimi anni grazie al diffondersi di abitudini e scelte alimentari che escludono i prodotti di origine animale, come il veganesimo, abbiamo la possibilità di scegliere molte bevande prodotte a partire da diversi vegetali: legumi, frutta secca e cereali. Le più comuni sono a base di riso, soia e mandorla. Venivano comunemente definite “latte di…” ma dal 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha vietato l'utilizzo del termine “latte” se affiancato a un prodotto di origine vegetale. La denominazione “latte” va riservata unicamente a prodotti di origine animale. Le bevande vegetali, infatti, sono alimenti molto diversi dal latte animale, ottenuti con specifici procedimenti e differenti sul piano nutrizionale. Esistono tuttavia delle eccezioni, che interessano il latte di cocco e il latte di mandorla, per cui non è necessario effettuare delle modifiche nella dicitura.

UNA GRAN VARIETÀ

Nella bevanda vegetale di soia, l’unica che almeno sotto il profilo proteico si avvicina al latte, abbondano le lecitine di soia, molecole che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e che sembrano avere effetti positivi per il cuore. Sono inoltre presenti omega-3, i grassi buoni che aiutano a tenere pulite le arterie.

La bevanda vegetale di riso può essere una valida scelta per chi è intollerante al lattosio, del tutto assente in questa bevanda. Inoltre non contiene colesterolo né grassi saturi “cattivi”, e può essere consumata anche da chi deve tenere sotto controllo questi parametri. Tuttavia è ricca di zuccheri semplici che, sebbene la rendano una bevanda energetica di rapida digestione, sono meno idonei per chi soffre di diabete o è in forte sovrappeso.

Anche il latte di mandorla contiene zuccheri semplici, una buona quantità di antiossidanti, come la vitamina E, e molti acidi grassi insaturi, come l’acido oleico e quello linoleico, che tengono in salute il sistema circolatorio.

PRODOTTI FORTIFICATI

Tutte le bevande vegetali, che siano di riso, soia o mandorla, rispetto al latte vaccino sono carenti di alcuni micronutrienti importanti come calcio, vitamina D e vitamina B12. Spesso le aziende addizionano questi micronutrienti ai loro prodotti; in questo caso si parla di prodotto “fortificato”. Non dimentichiamoci di leggere sempre le etichette e di scegliere bevande vegetali a cui non siano aggiunti zuccheri semplici, come saccarosio o glucosio, o grassi, come l’olio di girasole nel latte d’avena o di riso.

Non ci sono controindicazioni per i bambini che gradiscono bere bevande di riso, di mandorla o di soia. Ricordiamoci però che le bevande vegetali comunemente in commercio non sono adatte ai bambini al di sotto dell’anno di età, così come non lo è il latte vaccino.

