I trattamenti per il tumore al testicolo possono danneggiare, per un tempo provvisorio o in maniera permanente, la fertilità. Per questo, prima dell’inizio delle cure, è bene parlare con il medico delle proprie aspettative e valutare la possibilità di attuare strategie per preservare la possibilità di avere un figlio. La crioconservazione - il cosiddetto congelamento del seme - è una possibilità che dovrebbe essere sempre fornita ai pazienti con tumore del testicolo.





La procedura consiste nella raccolta di uno o più campioni di sperma che vengono congelati in azoto liquido a una temperatura prossima ai 200 gradi sotto zero, in modo da poter conservarli per molti anni. La raccolta dello sperma può essere eseguita prima o dopo l’intervento di orchiectomia. In ogni caso, deve avvenire prima dell’inizio della chemioterapia o radioterapia.





Nel dettaglio, ecco gli effetti dei diversi trattamenti sulla fertilità.