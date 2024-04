Alcol e tumori del seno: un nesso poco conosciuto

Lo sapete che l’alcol è dannoso e, in particolare, è un fattore di rischio per il tumore al seno? La domanda la pone l’Organizzazione mondiale della Sanità in un suo documento diffuso per l’8 marzo, festa della donna. E sa già la risposta, sconsolata: solo il 21 per cento delle donne di 14 paesi europei è consapevole di questa pericolosa connessione, eppure i meccanismi biologici che collegano vini, birra, liquori e le malattie oncologiche sono chiari e sostenuti da decenni di evidenze in tutto il mondo.

I MECCANISMI DELL’ALCOL

Si tratta di meccanismi complessi. Il più importante consiste nel metabolismo dell’etanolo in acetaldeide, un metabolita che danneggia il Dna favorendo mutazioni che potenzialmente sfociano in un tumore. Ci sono poi gli ormoni estrogeni che paiono avere un ruolo nello sviluppo di molti cancri al seno.

I CASI IN EUROPA

Questo tumore femminile si è presentato in Europa con 600.000 casi nel 2022. Tra le donne europee è il primo fra quelli causati dall’alcol, fino a costituire il 66 per cento di tutti i casi di tumori attribuibili all’alcol (il secondo è il tumore del colon-retto, quasi il 18 per cento dei casi di tumori alcol-correlati nelle donne).

Download REGISTRATI per scaricare o sfogliare il materiale Tumore al seno. Il presente. Il futuro Contenuto

Plus Sei già registrato? ACCEDI Nome Cognome Email TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Lette le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR Desidero essere contattato in maniera personalizzata da Fondazione Umberto Veronesi REGISTRATI

ANCHE BERE POCO È UN RISCHIO

La ricerca indica che non ci sono dosi di alcolici che siano ininfluenti per la salute. Anche bere poco è rischioso: più della metà dei cancri al seno in Europa non sono collegati a consumi alti e un terzo dei nuovi casi ogni anno sono legati a bere l’equivalente di due piccoli bicchieri di vino al giorno.

IL PERICOLO VALE ANCHE PER L’UOMO

L'aumento della pericolosità si riscontra comunque, per entrambi i sessi, anche tra i consumatori leggeri e moderati, con consumo fino a due drink al giorno; 1 caso su 7 di tutti i nuovi tumori nel 2020, oltre 100.000 casi in tutto il mondo, sono stati causati da consumi compresi nei due drink al giorno (ogni drink ha in media 10-12 grammi di alcol, un bicchiere di vino da 125 ml, 330 ml di birra, 40 ml di superalcolico).

ALTRI TUMORI ALCOL CORRELATI

Secondo l’Iarc, l’agenzia per la ricerca sul cancro dell’Oms, ci sono forti evidenze che il consumo di alcolici (anche in quantità limitate) aumenti il rischio di:

tumore al seno in pre e post menopausa

in pre e post menopausa tumori di laringe, faringe e cavo orale

tumori dell’esofago

due o più drink al giorno (30 grammi di alcol o più) aumenti il rischio di tumori del colon -retto

tre o più drink al giorno (45 grammi al giorno) aumenti il rischio di tumori del fegato e tumori dello stomaco.

Non ci sono differenze in base al tipo di tumore.

LA TUTELA DEI CONSUMATORI

L’Organizzazione mondiale della Sanità fa presente che nell’Unione europea non si è registrato alcun cambiamento nel consumo pro capite dal 2010 e c’è un richiamo ai vari governi per non aver fatto nulla o ben poco per accrescere la conoscenza sulla pericolosità dell’alcol per la salute, in particolare nel provocare tumori. E auspica che le confezioni di vino, birre, liquori riportino informazioni corrette sul rischio legato al consumo. Dopotutto – ricorda – «sia l’alcol che il tabacco sono stari classificati nel Gruppo 1 dei carcinogeni dalla Agenzia internazionale per la Ricerca sul cancro fin dagli anni Ottanta» e «le donne in Europa hanno il diritto di conoscere il legame fra alcol e tumori», considerando che in generale comportamenti più salutari potrebbero evitare ben 4 casi di tumore su 10.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora per la ricerca contro i tumori femminili