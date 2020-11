A novembre torna il broccolo con i baffi di Citrus

Il prodotto a marchio Citrus l'Orto Italiano potrà essere acquistato nella grande distribuzione fino al 28 novembre. Con i fondi raccolti sarà finanziata la ricerca sui tumori maschili

Novembre è, a livello mondiale, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore della prostata e sulle altre malattie che possono colpire (esclusivamente) gli uomini.



Per l’occasione, con un'iniziativa molto simile a quella dello scorso anno, l’azienda Citrus l’Orto Italiano, da tempo al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, ripropone il broccolo con i…«baffi» (iniziativa che nel 2020 ha permesso di sostenere l’attività di ricerca di Sergio Occhipinti). Un modo simpatico per ricordare ai giovani, ma non solo, che è importante prendersi cura della propria salute. Anche attraverso una buona alimentazione.





Il broccolo di Citrus è acquistabile nei punti vendita della grande distribuzione dal 9 al 28 novembre. Parte dei proventi saranno destinati a sostenere SAM - Salute al Maschile, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato all’educazione alla prevenzione e al sostegno alla ricerca scientifica sulla malattie oncologiche che possono colpire l’apparato urogenitale maschile.