Da Miriade 5.000 euro per la ricerca sui tumori femminili

I fondi raccolti nel corso del mese di ottobre serviranno a finanziare la ricerca rivolta a trovare cure sempre più efficaci ai tumori al seno, all'utero e all'ovaio

Cinquemila euro. Si è conclusa con una donazione di questo importo la collaborazione tra Miriade e Fondazione Umberto Veronesi. Il risultato della partnership con l'azienda di pelletteria contribuirà al sostegno della ricerca sui tumori femminili nel corso del 2020.



Miriade, che per tutto il mese di ottobre ha devoluto il dieci per cento del ricavato sulla linea Erasmus (oltre a 50 centesimi per ogni prodotto venduto tra il 15 e il 20 ottobre), ha così confermato il proprio impegno nella lotta contro i tumori al seno, all'utero e alle ovaio. «Speriamo che questa collaborazione possa consolidarsi e permetterci di ottenere risultati sempre più significativi».