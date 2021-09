Hairmed sostiene la ricerca sui tumori femminili

Hairmed si schiera al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per dare un contributo concreto alla ricerca scientifica per la prevenzione e la cura dei tumori femminili. Dal 1° settembre in vendita l’esclusiva box limited edition creata per il progetto Pink is good.

Una box tutta rosa per promuovere la scelta di “volersi bene” e di “fare del bene” agli altri e soprattutto sostenere la ricerca sui tumori femminili. Così HAIRMED, linea di trattamenti e cura dei capelli - prodotto e distribuito da SIC Srl – che rappresenta una nuova dimensione di bellezza dei capelli, ispirata all’unicità dell’individuo, nel rispetto della natura e dell’ambiente, comunica il sostegno al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla lotta al tumore al seno e gli altri tumori tipicamente femminili (utero e ovaio).

«Rosa è il colore delle donne, della loro femminilità e della loro gioia di vivere, l’universo che da sempre HAIRMED sostiene ed abbraccia. - Spiega Roberto Piazzolla, a.d. Hairmed - Il progetto HAIRMED per Fondazione Umberto Veronesi vuole essere un dono alla ricerca scientifica, un gesto di amore verso tutte le donne. Per noi è un onore ed un privilegio poter contribuire alla ricerca d’eccellenza, perché è un qualcosa che tocca tutti, e voglio pensare che questo progetto sia un primo passo di una lunga e duratura collaborazione».

“Questo periodo di emergenza sanitaria non ci deve far dimenticare l’importanza di trovare nuove strategie terapeutiche per combattere le malattie che ancora oggi minacciano la vita di migliaia di persone. Tra queste ci sono i tumori tipicamente femminili, ossia al seno, utero e ovaio, che ancora oggi colpiscono in Italia ogni anno più di 70.000 donne. Grazie al prezioso sostegno dell’azienda Hairmed potremo continuare a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza e dare così una speranza concreta di guarigione alle pazienti di oggi e di domani” - commenta Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

La box HAIRMED Limited edition creata per il progetto Pink is good sarà disponibile a partire dal 1° settembre al 25 dicembre, in vendita sull’e-commerce del brand www.hairmed.it, nei saloni partner, in Amazon e altre piattaforme digitali che aderiranno all’iniziativa, su QVC nella serata #SHOPPING4GOOD in programma il 7 ottobre 2021. L’azienda donerà 10€ per ogni box venduta, il cui valore al pubblico è 36€.