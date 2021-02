L'azienda bergamasca, leader nella produzione di materiali da rivestimento, sosterrà nel 2021 l'attività della ricercatrice Elisabetta Stanzani

Nuova ambiziosa partnership, per Fondazione Umberto Veronesi. Da quest'anno al suo fianco, con l'obbiettivo di sostenere la ricerca scientifica, c'è Manifattura del Seveso, da oltre cento anni leader nella produzione di materiali da rivestimento.



L'azienda bergamasca sosterrà infatti per il 2021 la ricercatrice Elisabetta Stanzani, che all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) studia le interazioni tra i tumori cerebrali e il microambiente della malattia. «Vogliamo dare il nostro contributo alle attività di questi giovani ricercatori che spesso devono emigrare verso altri Paesi per svolgere questo lavoro - afferma il Dottor Franco Bologna. - La nostra scelta è ricaduta su Fondazione Umberto Veronesi in quanto sinonimo d’eccellenza nella promozione della scienza, oltre che realtà riconosciuta a livello internazionale».