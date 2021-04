SIFÀ ancora al fianco di Fondazione Umberto Veronesi

La Società di Noleggio a Lungo Termine del Gruppo BPER Banca sostiene per il secondo anno consecutivo la ricercatrice Lavinia Casati. Ampliato anche il pubblico del “Roadshow della Salute”, il percorso di informazione e prevenzione che nel 2021 sarà dedicato a clienti e partner dell’Azienda

SIFÀ , Società Italiana Flotte Aziendali (www.sifa.it), conferma il supporto alla ricerca scientifica di eccellenza rinnovando, per il secondo anno consecutivo, il sostegno a Fondazione Umberto Veronesi. Anche quest'anno l'Azienda, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità ambientale e sociale - come attestato dall’innovativo paradigma “Circular Mobility” - sostiene il progetto della ricercatrice Lavinia Casati (Università degli Studi di Milano, nella foto), impegnata a studiare l’effetto delle nanoplastiche sulle cellule ossee e il loro potenziale antitumorale sulle cellule di osteosarcoma.



La partnership tra SIFÀ e Fondazione Umberto Veronesi è rappresentata anche dal «Roadshow della Salute», un ciclo di webinar organizzato con l’obiettivo di fare cultura e prevenzione in materia di salute (sia al femminile sia al maschile) attraverso percorsi formativi dedicati e gestiti da divulgatori scientifici di Fondazione. Dopo il successo della scorsa edizione, rivolta ai propri dipendenti, l’Azienda ha deciso di allargare il pubblico dei partecipanti ai webinar coinvolgendo anche i propri clienti e partner.



Gli incontri, che si terranno in modalità virtuale per tutta la durata dell’anno, approfondiranno tematiche legate alla prevenzione primaria e secondaria, grazie all’adozione di sani e corretti stili di vita e al rispetto degli screening periodici da effettuare per prevenire le malattie oncologiche e cardiologiche.