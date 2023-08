Cosa e come mangiare dopo una certa età?

Un’alimentazione adeguata è in grado di migliorare la vita delle persone anche durante la terza età, aiutando a prevenire alcune importanti malattie. Con l’avanzare dell’età, però, modificare l’alimentazione è meno facile di quanto si pensi. Scopriamo alcuni importanti consigli.

Testo tratto dal quaderno "Speciale terza età"

Varia il più possibile l’alimentazione

Mangia di tutto, nella giusta quantità, rispettando i gusti, sempre che non vi siano controindicazioni particolari o allergie.

Limita grassi, sale, zucchero, alcool

Limitare l’uso di alimenti grassi, sale, zucchero e alcool è sempre una buona regola, da tenere presente a qualsiasi età.

Consuma tutti i giorni verdura e frutta

Verdura e frutta, cruda e cotta, sono fonti insostituibili di minerali e vitamine, e ricchissime di acqua.

Bevi, o sforzati di farlo

Bevi almeno 5-7 bicchieri al giorno scegliendo l’acqua, le tisane, le tazze di brodo, limitando le bevande eccitanti come the e caffè ed evitando quelle zuccherine, che forniscono calorie “vuote”, che cioè non forniscono nutrimento.

Fraziona l’alimentazione quotidiana

Pasti troppo abbondanti non favoriscono la digestione, meglio frazionare l'alimentazione in 3-5 pasti. Oltre ai pasti principali non dimenticare mai gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio.

Rispetta gli orari dei pasti

Rispettare gli orari dei pasti aiuta a regolare il meccanismo della fame e a creare “buone abitudini” anche a tavola.

Evita di coricarti subito dopo mangiato

Anche se sopravviene una certa sonnolenza, prova a fare una breve passeggiata appena finito il pasto (anche rassettare la cucina va benissimo!) e poi goditi un riposo più salutare, avendo facilitato l’inizio della digestione con un po’ di movimento.

L'importanza di un pasto caldo

Consuma almeno una volta al giorno un pasto caldo. I cibi cotti risultano più piacevoli al gusto, sono più digeribili e diventano motivo per cucinare: un altro modo di avere cura di sé, anche quando l’età avanza.

Il pasto come un piacere

Apparecchia la tavola in modo gradevole, mangia seduto e senza fretta, masticando bene i cibi: se possibile, mangia in compagnia. La tavola nel nostro paese è sinonimo di convivialità e benessere: per questo è importante non trascurare questi consigli, che sembrano dettagli di poco conto e che invece possono aiutare chi ha perso interesse nel cibo o percepisce gli alimenti in modo alterato a mantenere appetito e vivere ogni pasto come un piacere e non un dovere.

Abbandona la vita sedentaria

Goditi il buon cibo, ma abbandona per sempre la vita sedentaria! Se la salute te lo consente e appena puoi, è importante restare attivi, fare movimento ogni giorno per almeno 30 minuti, anche una semplice camminata.