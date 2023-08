Cosa mangiare durante l'allattamento?

Testo tratto dal quaderno “Gravidanza e allattamento”

L’allattamento è una fase molto emozionante, ma anche impegnativa per la neomamma: infatti richiede maggiore energia rispetto alla gravidanza. Durante l’allattamento la mamma deve produrre per il suo neonato dai 600 ml di latte al giorno nelle prime settimane, ai 1.000 ml al giorno successivamente. L’energia per questa produzione deriva da un’alimentazione maggiormente calorica e dal consumo quotidiano delle riserve corporee costituite durante la gravidanza. Perché possa nutrire bene il suo bambino, il fabbisogno giornaliero della mamma, secondo le ultime indicazioni della Società Italiana di Nutrizione Umana, può aumentare di circa 500 chilocalorie (Kcal): dovranno crescere le quantità di proteine, di ferro e calcio, di vitamine, che saranno addirittura superiori al periodo della gravidanza.

BERE DI PIÙ

Il primo consiglio di tutti i medici è bere di più: si tratta di bere il più possibile, non meno di 2 litri di acqua o di tisane al giorno, evitando o limitando al massimo le bevande eccitanti come tè e caffè o le bevande a base di caffeina. Via libera alle minestre, alle zuppe, ai piatti in brodo, meglio se vegetale, che consentono di assumere più liquidi senza sforzarsi di bere acqua, non sempre facile se non si è abituati. Meglio evitare le bevande zuccherate e gassate che portano calorie "vuote", cioè prive di nutrienti. Sì anche a centrifughe di verdura e di frutta e a succhi di verdura e frutta non zuccherati.

PIÙ FRUTTA E VERDURA

Anche verdura e frutta, prima di tutto, sono riserve ideali di acqua e contribuiscono alla produzione di latte materno. Tutte le qualità di frutta e verdura, se consumate regolarmente e in buona quantità, offrono alla mamma (e quindi al suo bambino) buone quantità di vitamine, di sali minerali e di altre molecole utili, come i polifenoli e i carotenoidi.

PIÙ PROTEINE, MA SENZA ESAGERARE

Per produrre latte ci vuole più energia: si possono aumentare un po' le proteine, preferendo come fonti pesce, legumi e carni bianche. Ottimi i latticini come latte parzialmente scremato, yogurt, ricotta e formaggi freschi non troppo grassi come il caprino, il primo sale, la mozzarella, la crescenza. Da consumare solo sporadicamente invece i formaggi molto grassi e quelli stagionati.