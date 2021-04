Il pomodoro, protagonista della dieta mediterranea

Pochi alimenti sono altrettanto protagonisti della tradizione culinaria mediterranea come il pomodoro.

Un ortaggio ricco di nutrienti, estremamente versatile da utilizzare in moltissimi modi e che piace praticamente a tutti a tutte le età. Eppure, nemmeno il pomodoro è immune da dicerie e false convinzioni sul suo conto, che si diffondono soprattutto sui social e per passaparola: è il momento di fare chiarezza attraverso la voce degli scienziati e dei nutrizionisti.

Altri