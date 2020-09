I fondi raccolti nel corso dei due appuntamenti (dal 26 al 31 ottobre) serviranno a finanziare l'attività di un ricercatore locale

La delegazione di Viareggio Fondazione Umberto Veronesi ha organizzato due appuntamenti per fine ottobre, con l'obbiettivo di sostenere la ricerca scientifica.



Nella settimana dal 26 al 31, all'Alisei Golf e Country Club di Pietrasanta, è in programma un torneo di golf. I fondi raccolti attraverso le iscrizioni contribuiranno a finanziare una borsa di ricerca destinata a un ricercatore toscano. La stessa ricaduta avranno i proventi della cena di gala organizzata per venerdì 30 ottobre al Ristorante Il Porto di Viareggio. Per partecipare, è richiesta una donazione minima (80 euro).



Per informazioni e prenotazioni (relativamente a entrambi gli eventi), è possibile contattare la responsabile della delegazione, Marina Gridelli (mcggridelli@gmail.com - 339-3069703).