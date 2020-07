Educazione alimentare e sostegno alla ricerca ai tempi del Covid

L’operazione #buonocomelaricerca: un esempio virtuoso di CSR verso il pubblico ai tempi del Covid-19. Coi fondi raccolti sarà sostenuta l'attività semestrale di un ricercatore

Un momento di «edutainment» ai tempi del Covid-19. Ma non solo: soprattutto una concreta opportunità per sostenere la ricerca scientifica, in una fase in cui un intervento di questo tipo era quanto mai necessario. L'iniziativa messa in atto da Millbo con il contributo scientifico di Fondazione Umberto Veronesi nel corso della fase 2, rappresenta un esempio delle operazioni di Corporate Social Responsibility (CSR) con cui ogni azienda può rendersi protagonista della ripresa necessaria in questi mesi di post-pandemia.





Millbo è partita da un dato di fatto. Le persone, durante la quarantena, hanno sviluppato una grande passione per la panificazione. Da qui l'idea di non creare un'operazione «tutorial» fine a se stessa, ma di portare avanti due missioni: educare alla corretta alimentazione (in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi, che ha messo a disposizione la biologa nutrizionista Elena Dogliotti) e raccogliere fondi a sostegno della ricerca.



Per ogni scatto del prodotto finito pubblicato su Instagram, infatti, l'azienda ha donato un euro a Fondazione Umberto Veronesi. Così, grazie a questa iniziativa, è stato possibile raggranellare una cifra considerevole, con la quale sarà possibile finanziare sei mesi di lavoro di un ricercatore impegnato in ambito oncologico.

In una fase complessa anche per le organizzazioni non profit, la sinergia tra Fondazione Umberto Veronesi e Millbo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione con un'azienda privata. Siamo convinti che, per supportare la ripresa post-Covid, ci sia bisogno che le imprese accelerino su questo fronte. Concetti quali la sostenibilità e la responsabilità sociale diverranno le pietre angolari sulle quali costruire la ripartenza: per il bene della ricerca scientifica, ma non solo.