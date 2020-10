La campagna di vendita solidale andrà avanti durante il mese di ottobre. Con i fondi sarà finanziata la ricerca sui tumori al seno, all'utero e all'ovaio

QVC, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, è impegnato a dare un contributo concreto alla battaglia contro i tumori femminili. Anche quest’anno infatti, nel mese della prevenzione del tumore al seno, la piattaforma sostiene Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi con cui collabora dal 2015, attraverso «Shopping4Good», il programma sviluppato per sostenere la raccolta fondi a sostegno della ricerca sui tumori al seno, all'utero e all'ovaio.

L’1 e il 2 ottobre la campagna di raccolta fondi è stata presentata in occasione dell’evento fisico-digitale organizzato per il decimo anniversario della piattaforma, «IO QVC - 10 anni di Te». Nell'occasione, è stato dedicato uno spazio a una selezione di prodotti in vendita sulle piattaforme di QVC Italia nel mese di ottobre, il cui ricavato sarà destinato a Fondazione Umberto Veronesi.



Il 5 ottobre è invece in programma uno speciale dedicato a «Shopping4Good», a cui parteciperanno alcuni ospiti di Fondazione Umberto Veronesi. Verranno presentati i prodotti selezionati da QVC Italia per questa iniziativa: due varianti di bracciali del brand Nomination placcati in oro rosa, due set di asciugamani per la casa Cogal proposti in un’elegante confezione natalizia, le golose degustazioni di cioccolato fondente firmate T’a Milano e il kit benessere di Altromercato (prodotti beauty, tisana e zucchero di cocco).



Sempre per supportare la ricerca, per tutto il mese sarà possibile aggiungere un euro di donazione a tutti gli acquisti fatti su QVC. Previsti, sempre nel corso di ottobre, diversi momenti di approfondimento, sensibilizzazione alla prevenzione e all’importanza della ricerca attraverso le interviste realizzate a Monica Ramaioli (Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi) e Anna Guatri (Responsabile Corporate Social Responsibility). Non soltanto vendita solidale, però. «Shopping4Good» è infatti anche una campagna che vede coinvolte cinque ricercatrici di Fondazione Umberto Veronesi che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.



Le testimonial scelte sono state fra le beneficiarie delle borse di ricerca finanziate da QVC negli anni scorsi. Si tratta di: Alessia Lopergolo, Paola Todeschini, Silvia Brich, Sara Lago e Tiziana Triulzi. Con il claim «Contro il tumore ci metto la faccia», QVC Italia ha chiesto loro di mostrare il proprio volto negli scatti della campagna per dare un messaggio di concretezza rispetto all’utilizzo dei fondi raccolti e per creare una relazione empatica con la community della piattaforma e riportare l’attenzione sull’importanza di continuare a supportare la ricerca.

QVC Italia è visibile sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475), in streaming e sulla pagina ufficiale di Facebook.