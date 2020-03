Io Vivo Sano: alimentazione e Dna, la mostra ora si visita da casa

La mostra Io Vivo Sano - Alimentazione e DNA allestita al MUSME di Padova riapre i battenti, virtualmente. Quattro appuntamenti guidati in programma il 4, l'11, il 18 e il 25 aprile

In questo periodo di isolamento forzato e inattività, la divulgazione scientifica non si interrompe e trova modalità nuove per continuare a insegnare, informare ed educare a sani e corretti stili di vita. È questo il caso della mostra Io Vivo Sano - Alimentazione e Dna nata dalla collaborazione tra Fondazione Umberto Veronesi e il Museo della Storia della Medicina (MUSME) di Padova, costretta a sospendere gli accessi per l’emergenza Coronavirus.





Sono infatti prossime a partire le visite in modalità virtuale (guidate da un divulgatore scientifico) che prevedono, al termine del tour, l’intervento della biologa nutrizionista Elena Dogliotti, membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Per prendervi parte, dopo aver acquistato il biglietto attraverso il sito del MUSME (clicca qui per procedere) e una volta ricevute le indicazioni per partecipare, si dovrà accedere alla pagina Instagram del MUSME (clicca qui per proseguire). A quel punto, rispettando gli orari delle visite, si potrà iniziare il percorso.





Le visite guidate sono programmate nelle seguenti giornate, sempre alle 17.30:





Sabato 4 aprile 2020





Sabato 11 aprile 2020





Sabato 18 aprile 2020





Sabato 25 aprile 2020

Il tour inizierà dando dei consigli al visitatore su come fare la spesa, approfondendo le caratteristiche degli alimenti che siamo soliti mettere nel carrello. La visita proseguirà poi esplorando come gli alimenti e i principi nutritivi in essi contenuti interagiscono con il nostro patrimonio generico. Nella parte finale, invece, Dogliotti risponderà alle domande dei visitatori per fugare dubbi, soddisfare curiosità e dare consigli utili per mangiare in maniera sana ed equilibrata.





Il biglietto acquistato il tour virtuale sarà comunque valido per visitare fisicamente il MUSME dalla riapertura e fino al termine del 2020.



Per ulteriori informazioni: info@musme.it.