Al via i laboratori (digitali) per le scuole organizzati con Fondazione CRT. Obbiettivo: illustrare gli effetti dell'inquinamento sulla salute. Previsti oltre 6mila partecipanti da Piemonte e Valle d'Aosta

Dal 22 marzo al 27 aprile tornano i laboratori organizzati da Fondazione Umberto Veronesi con Fondazione CRT, nell'ambito del progetto Diderot. A sostanziare una collaborazione di durata pluriennale, dopo lo stop forzato dello scorso anno (nonostante fosse tutto pronto per la mostra dedicata a prevenzione e vaccini), è un progetto nuovo che completa il programma educativo Io Vivo Sano con una tematica inedita: l’approfondimento del nesso esistente tra inquinamento atmosferico e salute.



L’inquinamento atmosferico è riconosciuto come una pandemia occulta che miete centinaia di vittime a livello globale ogni anno. L’Italia non fa eccezione in questo senso e vanta anche il triste primato di ospitare entro i propri confini una delle aree più inquinate d’Europa, la Pianura padana. Si tratta quindi di un argomento che tocca tutti da vicino e, benché invisibile, da trattare come una vera e propria minaccia per la propria salute. Il tema sarà affrontato con un format nuovo, da cui emergono i tratti distintivi delle attività educative di Fondazione Umberto Veronesi: approfondimenti frontali e attività ludiche animeranno i laboratori interamente condotti in formato digitale, a causa delle restrizioni in materia di sicurezza sanitaria.





I temi saranno tanti: da una panoramica su quali sono le principali sostanze inquinanti alle principali fonti da cui provengono, dal modo in cui queste sostanze contaminano gli ambienti che frequentiamo agli effetti che hanno sul nostro organismo. Quiz, indovinelli, presentazioni: questa la modalità attraverso cui i divulgatori scientifici interagiranno con gli studenti.



Numerosissime quest’anno le iscrizioni: oltre 6.000 studenti dalla scuola primaria (ultimi due anni) sino al biennio del liceo, localizzati in tutte le province del Piemonte e in Valle d’Aosta. Le iscrizioni sono chiuse. Per informazioni circa il progetto e sue eventuali repliche, è possibile comunque inviare un’email al seguente indirizzo: scuola@fondazioneveronesi.it.