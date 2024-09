Polline e pappa reale: tra benefici e controindicazioni

Sono interessata ai benefici dei prodotti apiari, in particolare il polline e la pappa reale. Ho letto e sentito pareri non sempre allineati e vorrei sapere quali sono le posizioni ufficiali della scienza

Risponde la dottoressa Giuditta Pagliai, Biologa Nutrizionista, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze.

I prodotti delle api, come il polline e la pappa reale, sono utilizzati da secoli per le loro proprietà benefiche sulla salute umana.

COSA SONO?

Il polline viene raccolto dalle api sui fiori e combinato con piccole quantità di nettare e secrezioni salivari, mentre la pappa reale viene secreta dalle api operaie per nutrire la regina. La composizione risulta simile, essendo costituiti da zuccheri (soprattutto glucosio e fruttosio), proteine, acidi grassi, vitamine (specialmente B e C), minerali e numerosi composti bioattivi, che li rendono interessanti sia dal punto di vista nutrizionale sia per le loro potenziali proprietà terapeutiche

I PRINCIPALI BENEFICI

Uno dei principali benefici associati al polline e alla pappa reale è la loro capacità antiossidante. Entrambi contengono polifenoli e flavonoidi che contrastano i radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e prevenendo l’invecchiamento cellulare. Questa azione antiossidante contribuisce alla prevenzione di malattie croniche come quelle cardiovascolari e neurodegenerative. La pappa reale, in particolare, ha mostrato effetti neuroprotettivi in alcuni studi, migliorando la funzione cognitiva. Il polline e la pappa reale sono noti anche per i loro effetti benefici sul sistema immunitario. Alcune ricerche indicano che il polline d’api può aumentare la resistenza alle infezioni e migliorare la risposta immunitaria. La pappa reale, d’altro canto, sembra modulare la produzione di citochine infiammatorie, dimostrando un potenziale effetto immunomodulante utile a prevenire le malattie infettive.

UN AIUTO PER COLESTEROLO E FERTILITÀ

In ambito metabolico, la pappa reale sembra avere un effetto positivo sul metabolismo lipidico, riducendo i livelli di colesterolo e migliorando il profilo lipidico generale. Anche il polline può contribuire a regolare i livelli di colesterolo e viene anche utilizzato da alcuni atleti per migliorare le prestazioni fisiche. Grazie al suo elevato contenuto di nutrienti, il polline può supportare il metabolismo energetico e ridurre la fatica, anche se gli studi a sostegno di tali ipotesi sono ancora piuttosto limitati. La pappa reale è stata studiata anche per i suoi effetti positivi sulla fertilità femminile. Alcuni studi suggeriscono infatti che possa migliorare la qualità degli ovociti e aumentare le probabilità di concepimento, grazie alla sua capacità di influenzare l’attività ormonale. Tuttavia, questi risultati sono ancora preliminari e richiedono ulteriori evidenze scientifiche.

OCCHIO ALLE CONTROINDICAZIONI

Nonostante i numerosi benefici, polline e pappa reale non sono esenti da controindicazioni. Il rischio maggiore è rappresentato dalle reazioni allergiche. Le persone allergiche ai pollini o ai prodotti delle api potrebbero sviluppare reazioni avverse che vanno dal prurito e orticaria fino a gravi episodi di anafilassi. La pappa reale, inoltre, può causare reazioni allergiche in individui con asma o allergie agli insetti. È quindi fondamentale iniziare il consumo con piccole dosi e monitorare eventuali reazioni avverse. Un altro potenziale effetto collaterale, sebbene raro, riguarda i disturbi gastrointestinali, come nausea e diarrea. In aggiunta, la pappa reale, per la sua capacità di influenzare gli ormoni, potrebbe non essere adatta per persone con patologie ormono-sensibili, per questo motivo è importante consultare un medico prima di iniziare a consumare regolarmente polline o pappa reale, soprattutto in presenza di malattie croniche o trattamenti farmacologici in corso.

In conclusione, polline e pappa reale sono prodotti naturali che offrono numerosi benefici per la salute, grazie alle loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulanti. Tuttavia, è fondamentale utilizzarli con consapevolezza, tenendo in considerazione le possibili controindicazioni. Un uso attento e informato, effettuato sotto la supervisione di un medico, può massimizzare i benefici di questi prodotti apiari, riducendo al minimo i rischi associati.

