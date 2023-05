Rischio di calcoli renali: cosa mangiare?

Quali alimenti preferire e quali evitare quando si è a rischio di calcolosi renale da ossalati di calcio? È difficile trovare dati non contraddittori sul contenuto di ossalati in determinati alimenti, che talora contengono anche una discreta quantità di calcio che dovrebbe aiutare a evitare l'assorbimento di ossalato libero. Ad esempio l’ibisco (usato in infusione come un tè per le sue proprietà ipotensive che adoro).

Barbara (domanda pervenuta via mail)

Risponde la dottoressa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e membro della Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi

Gentile Signora,

nel caso di calcolosi renale, oltre ad agire, quando possibile, rimuovendo i calcoli con le varie tecniche oggi a disposizione, grazie ad un urologo, è anche importante consultare un nefrologo per andare a fondo con esami specifici sulle cause che li hanno provocati ed ottenere consigli mirati alle proprie esigenze. Per esempio, nel caso di calcoli di ossalati di calcio, l'integrazione con citrati di potassio è spesso consigliata.

COSA EVITARE

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali in genere si consiglia di limitare il più possibile i seguenti alimenti che contengono elevate quantità di ossalati:

spinaci

asparagi

frutta secca

bevande a base di cola

rabarbaro

barbabietole

crusca di frumento

fragole

cioccolato

Il karkadè (l'infuso che si ricava dai fiori di ibisco) invece, anche se contiene ossalati, va bene perché contiene anche molti citrati.

CONSIGLI UTILI

In aggiunta, è importante considerare queste ulteriori attenzioni:

mantenere volume urinario superiore ai 2 litri al giorno (un controllo semplice è il colore delle urine che deve essere sempre chiaro)

(un controllo semplice è il colore delle urine che deve essere sempre chiaro) limitare il più possibile l' apporto di sale , non solo quello aggiunto, ma quello contenuto negli alimenti (ad esempio prodotti in salamoia, sostitutivi del pane, insaccati, affettati, formaggi stagionati, snack salati eccetera)

il più possibile l' , non solo quello aggiunto, ma quello contenuto negli alimenti (ad esempio prodotti in salamoia, sostitutivi del pane, insaccati, affettati, formaggi stagionati, snack salati eccetera) limitare le carni e favorire le fonti proteiche vegetali (cereali e legumi)

(cereali e legumi) consumare latticini freschi (latte, yogurt, formaggio fresco, ricotta)

(latte, yogurt, formaggio fresco, ricotta) consumare liberamente la verdura limitando solo quella ad alto contenuto di ossalati

limitando solo quella ad alto contenuto di ossalati limitare l'apporto di zuccheri semplici, colesterolo e acidi grassi saturi

usare olio extravergine d'oliva come condimento

come condimento mantenersi normopeso

praticare attività fisica regolarmente

