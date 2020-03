In Italia, 1 persona su 3 è ipertesa. Ha, cioè, valori di pressione sanguigna troppo alti. E, per questa ragione, assume quotidianamente dei farmaci, con l’obbiettivo di ridurre i rischi per la salute cardiovascolare. Una prassi che non deve cambiare nel corso dell’epidemia di Coronavirus. «Le terapie per l’ipertensione devono essere portate avanti come sempre», dichiara Ciro Indolfi, direttore dell’unità operativa complessa di cardiologia del policlinico di Catanzaro e presidente della Società Italiana di Cardiologia. «Il rispetto degli schemi terapeutici serve a proteggere se stessi e a non rischiare di sovraccaricare gli ospedali in questa fase delicatissima».

CORONAVIRUS E SALUTE CARDIOVASCOLARE

Cosa c'entrano l'ipertensione e - in maniera più ampia - la prevenzione cardiovascolare con l'epidemia in atto? Per rispondere a questa domanda, occorre partire dai risultati dei primi studi cinesi. Chi ha una salute precaria di cuore e arterie è più a rischio su questo fronte, queste in sintesi le evidenze finora raccolte. Dati che hanno trovato conferma nelle prime analisi condotte dall'Istituto Superiore di Sanità sulle vittime italiane del Coronavirus. L'ipertensione e la cardiopatia ischemica sono risultati i tratti più spesso riscontrati tra le persone decedute a seguito del contagio. Evidenze che, considerando i più alti tassi di mortalità registrati tra ipertesi, diabetici e pazienti con alle spalle problemi di natura cardio e cerebrovascolare, hanno portato gli esperti a porre particolare attenzione nei loro confronti. «Oggi possiamo dire che chi convive con queste condizioni, ha un rischio più alto di infettarsi e di registrare un decorso più grave della malattia Covid-19», conferma Pasquale Perrone Filardi, ordinario di cardiologia dell'università Federico II di Napoli.



Fin qui l'evidenza epidemiologica. Ma ad alimentare il dibattito, prima tra gli esperti e poi tra i pazienti, è stata l'interpretazione di un'analisi pubblicata sulla rivista Nature Reviews Cardiology da un gruppo di cardiologi cinesi, secondo cui il virus «sfrutterebbe» l'enzima ACE2 (agisce favorendo l'aumento della pressione sanguigna) per entrare nelle cellule dei tessuto cardiaco (miociti) e polmonare (pneumociti). Enzima che, nelle persone già malate, sarebbe presente in una concentrazione più elevata. Il condizionale è d'obbligo, visto che il riscontro è finora giunto soltanto su modelli animali. Dando credito a questa ipotesi, comunque, più «vettori» ci sono, più semplice sarebbe per il virus entrare nelle cellule e creare il danno alle base delle complicanze respiratorie e circolatorie. A ciò occorre aggiungere che ACE2 è il bersaglio degli ACE-inibitori, considerati la prima scelta per ridurre i valori della pressione sanguigna. Si tratta di molecole che favoriscono la «sovraesposizione» dell'enzima, con l'obbiettivo di bloccarne poi l'attività. Diversi dunque i punti che legano l'attività del virus al meccanismo d'azione degli antipertensivi. Motivo per cui, secondo i ricercatori, «occorre considerare la sicurezza e gli effetti della terapia antiipertensiva con gli Ace-inibitori e con i sartani», altra categoria di farmaci per abbassare la pressione.

RISPETTARE LA TERAPIA ANTIPERTENSIVA

La notizia ha messo in allerta gli oltre 20 milioni di italiani che assumono questi farmaci - non soltanto ipertesi, ma anche gli infartuati, chi ha un'insufficienza cardiaca o soffre di nefropatia diabetica - e ha chiamato i cardiologi a fare chiarezza. Allo stato attuale, la relazione rappresenta un'ipotesi di ricerca che, in assenza di dati raccolti sull'uomo, «non deve indurre a variare il piano terapeutico - precisa Perrone Filardi, presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia -. Gestire l'ipertensione permette di proteggere milioni di persone dal rischio di complicanze cardiovascolari quali l’infarto del miocardio, lo scompenso cardiaco, la morte improvvisa e l’insufficienza renale». Indicazione ribadita anche dalla Società Europea di Cardiologia, secondo cui «non c'è alcuna evidenza di un effetto dannoso determinato dall'utilizzo degli Ace-inibitori e dei sartani nell'epidemia di Coronavirus in corso». Più probabile che la maggiore vulnerabilità dei pazienti ipertesi e cardiopatici derivi da una condizione di partenza già non ottimale, oltre che dal «tropismo» del Coronavirus per le cellule polmonari e cardiache.



PIANI TERAPEUTICI: CONFERMA PER 90 GIORNI

Considerando che ad assumere questi farmaci sono soprattutto i pazienti anziani, i più colpiti dalla malattia determinata dal nuovo Coronavirus, gli specialisti invitano a rispettare le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute e a garantirsi la continuità delle cure. Ma come fare se le ricette del proprio medico di base sono in scadenza? Nessun allarme, perché per evitare l'affollamento degli studi medici e ridurre i rischi di contagio, l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha prorogato di tre mesi i piani terapeutici. Un passaggio che ha evitato a molti malati cronici di trovarsi presto senza farmaci salvavita, tra cui per l'appunto gli antipertensivi.