Qual è il momento ideale per smettere di fumare?

È una condizione comune a molti fumatori, cercare un’occasione che

motivi a smettere di fumare. Ma basta pensarci un attimo per rendersi

conto che la vita è costellata di buone occasioni.



Il primo dell’anno, per esempio. Chi non fa buoni propositi per l’anno nuovo? Cominciare l’anno perdendo la cattiva abitudine del fumo è uno dei più bei regali che ci si possa concedere. È anche comodo: per contare i giorni e poi le settimane e i mesi da quando si è lasciata la sigaretta basta guardare il calendario. Oppure quando si avvicina la primavera: è il momento in cui molti cominciano a pensare a mettersi in forma per l’estate.



Adottare un regime alimentare più sano e iniziare a fare attività fisica regolarmente si sposano perfettamente con la scelta di dire addio alla sigaretta. Ne guadagnerà la salute, e ne guadagnerà anche l’aspetto. Il fumo, infatti, rende la pelle spenta e opaca. Fa inoltre apparire più stanchi e privi di energia. Smettere entro la primavera, poi, può essere veramente decisivo per chi soffre di allergie che in questo periodo dell’anno danno il massimo dei sintomi, che peggiorano ulteriormente se si fuma. In estate si può cogliere l’occasione dell’inizio delle vacanze o farlo per le camminate in montagna o le nuotate al mare che saranno meno difficoltose se non si fuma. E così via: scorrendo il calendario non c’è mese in cui non si possa trovare una buona ragione per fumare.



Per non parlare delle grandi occasioni della vita. Quando si desidera avere un figlio, poiché il fumo incide sulla fecondità, o nel momento in cui si diventa genitore o nonno, e la motivazione aggiuntiva per smettere può essere la protezione del piccolo dal fumo passivo, o semplicemente il desiderio di aumentare le probabilità di vederlo crescere per molti anni. O ancora quando si cambia lavoro: diversi studi mostrano che i superiori tendono a vedere con occhio migliore i collaboratori che non fumano.



Le occasioni, insomma, non mancano. Basta coglierle. O più semplicemente

trovarne una propria.