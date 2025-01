Cheesecake di pomodori

Piatto unico

Non è la solita pizza: calcio e vitamina C per un originale piatto bianco, rosso e verde



per 4 persone 4 pomodori belli rossi e grossi

10 g di gelatina in fogli

200 g di fette biscottate

80 ml di olio extravergine di oliva

500 g di ricotta romana

150 g di pesto alla genovese

200 g di yogurt al naturale

3 cucchiai di latte

origano secco

sale

pepe

La vera forza del pomodoro si chiama licopene. E' della famiglia dei carotenoidi, pigmenti vegetali vegetali di natura lipidica come la zeaxantina, la luteina e il betacarotene. Si trovano soprattutto negli alimenti rossi o arancioni: zucca, carota, anguria, peperone, melone, albicocca. Ma niente supera il pomodoro, che ne contiene da 30 a 40 mg per kg di prodotto fresco.

Del licopene si studiano le proprietà antiossidanti e antitumorali (sono interessanti i dati raccolti sul tumore della prostata). In generale, aiuta a proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette del sole e favorisce un'abbronzatura ambrata. Come antiossidante è importante nel contrastare le malattie neurodegenerative e l'invecchiamento cellulare.

E' bene scegliere pomodori ben maturi e sapere che l'assorbimento del licopene aumenta con l'aumentare della temperatura dei cibi. Bene quindi salse, ketchup e passate, meglio ancora se con un filo d'olio extravergine d'oliva. L'aggiunta di flavonoidi infatti potenzia l'attività antiossidante del licopene: quindi in tavola mettiamo anche mirtilli, uva, tè e cavoli. Al contrario, si assume più vitamina C dal pomodoro crudo, come in questa ricetta: appena 100 gr coprono il 22% del fabbisogno giornaliero!

Preparazione

Mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda. Passate le fette biscottate al minipimer e quindi unite l'olio. Disponete il composto sul fondo di uno stampo, premendo bene. Otterrete la base della cheesecake.

Mettete in frigorifero e procedete con la preparazione del ripieno: lavorate la ricotta con il pesto e con lo yogurt. Scaldate il latte, sciogliete la gelatina e quindi incorporate il composto di ricotta.

Versate tutto sopra la base di fette biscottate e riponete lo stampo in frigorifero per circa 4 ore. Lavate i pomodori, tagliateli a fettine molto sottili e disponeteli sulla superficie della cheesecake. Condite con un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e tanto pepe.

I contenuti di queste pagine sono in parte tratti dai libri "I magnifici 20" e "Le ricette dei magnifici 20" di Marco Bianchi, editi da Ponte alle Grazie (collana Il lettore goloso di Allan Bay)

