Coop, in occasione dell'8 marzo, rinnova il proprio impegno per finanziare la ricercatrice al lavoro sul tumore dell'ovaio al Policlinico Sant'Orsola di Bologna

In occasione della Festa della Donna, Coop Alleanza 3.0 conferma il proprio impegno per finanziare la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. È stato infatti rinnovato il sostegno all'attività di Giulia Girolimetti, al lavoro all'Università degli Studi di Bologna nella ricerca di nuove terapie per il tumore dell'ovaio.

Il progetto di Girolimetti (nella foto) punta ad aumentare il bagaglio di conoscenze sui meccanismi di sviluppo del carcinoma ovarico, con l'obbiettivo di cercare (successivamente) di mettere a punto terapie mirate, che non vadano a intaccare le cellule sane. Uno dei principali problemi, in questo caso, è che molto spesso questo cancro viene scoperto in uno stadio avanzato, perché non esistono screening (come invece il pap test per il cancro del collo dell’utero o la mammografia per il tumore al seno).



Girolimetti, laureatasi in genomica funzionale e scienze biologiche all’Università di Trieste, ha svolto un anno di studi all’Università di Göteborg (Svezia). Poi ha continuato il suo percorso di studi e formazione con un dottorato di ricerca in scienze biomediche e oncologia umana (a Torino) fino ad arrivare al laboratorio di genetica medica dell’Università di Bologna, dove attualmente sta conducendo questa ricerca.