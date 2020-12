Partita in tutta Europa in occasione del V-Day, la campagna vaccinale contro Sars-CoV-2 prosegue a partire da oggi a ritmo serrato. L’obbiettivo dell’Italia è quello di vaccinare tutta la popolazione entro la fine del 2021. Per riuscirci, però, occorrerà superare le sacche di resistenza che ancora contraddistinguono una parte della popolazione. Con questo scopo, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Istituto Superiore di Sanità hanno risposto alle domande che più di frequente capita di ascoltare in questi giorni. Abbiamo integrato i contributi, per fornire le rassicurazioni richieste da chi nelle prossime settimane o mesi sarà chiamato a vaccinarsi.

I vaccini contro il Sars-CoV-2 sono efficaci?

Per essere approvati dalle autorità regolatorie tutti i vaccini devono aver dato prova di efficacia. Nel caso del vaccino prodotto da Pfizer, il primo a essere approvato, le sperimentazioni hanno mostrato un’efficacia del 94 per cento. Nel mondo sono in corso test sull’uomo di diverse decine di altri candidati, alcuni dei quali in fase avanzata, che verranno approvati se si riveleranno efficaci e sicuri.



La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il prodotto?

Gli studi sui vaccini anti Covid-19, compreso quello messo a punto da Pfizer-Biontech, sono iniziati nella primavera del 2020 e sono durati dunque pochi mesi rispetto ai tempi abituali. A questo si è però sopperito coinvolgendo un numero di persone dieci volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza. Non è stata saltata nessuna delle regolari fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino. I tempi brevi che hanno portato alla registrazione rapida sono stati resi possibili grazie alle ricerche già condotte da molti anni sui vaccini a Rna, alle risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi rapidissimi e alla valutazione delle agenzie regolatorie dei risultati ottenuti man mano che questi venivano prodotti e non, come si usa fare, soltanto quando tutti gli studi sono completati. Queste misure hanno portato a risparmiare anni sui tempi di approvazione.

Come funziona il vaccino Pfizer-Biontech?

Comirnaty, questo il nome del farmaco, è un vaccino destinato a prevenire la Covid-19 nelle persone di età pari o superiore a 16 anni. Al suo interno vi è un Rna messaggero che contiene le istruzioni per «produrre» la proteina «Spike», ovvero il passepartout che Sars-CoV-2 usa per entrare nelle cellule e riprodursi. Una volta iniettato, l’mRna viene assorbito nel citoplasma delle cellule e avvia la sintesi di queste proteine. Segue, da parte del sistema immunitario, la produzione di anticorpi specifici.

Per la prima volta verranno usati dei vaccini a Rna. Che significa?

Di solito nella vaccinazione viene iniettato il virus (o il batterio) «indebolito» oppure una parte di esso. Il sistema immunitario riconosce l’«intruso» e produce gli anticorpi che utilizzerà nel momento in cui incontrerà quello «vero». Nel caso dei vaccini a Rna, invece, si inietta l’«istruzione» per produrre una particolare proteina, la Spike, che è quella che il virus utilizza per legarsi alle cellule (tramite i recettori ACE2) e farsi strada al loro interno. La cellula produce quindi da sola la proteina «estranea», che una volta riconosciuta fa attivare la produzione degli anticorpi.





Questa tecnologia può modificare il Dna umano?

Oltre a non avere le «istruzioni» per modificare il Dna, l’Rna messaggero non entra mai nel nucleo della cellula, che è la parte che contiene il genoma, e non può quindi alterarlo in nessun modo. Inoltre l’Rna messaggero si degrada dopo pochi giorni, una volta eseguito il suo «compito».





Come si somministra il vaccino contro Sars-CoV-2?

Per essere efficace, il vaccino deve essere somministrato in due iniezioni (nella parte superiore del braccio) a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.



La protezione è efficace subito dopo l’iniezione?

No, l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose.



Quanto dura la protezione indotta dal vaccino?

La durata non è ancora definita con certezza, perché il periodo di osservazione è stato di pochi mesi. Ma le conoscenze su altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.



Quali reazioni avverse sono state osservate?

Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) sono state in genere di entità lieve (dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre). Più rara è stata la comparsa di nausea, prurito (nel sito di iniezione), dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi e debolezza muscolare.





Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l’infezione?

Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti Covid-19.





Chi ha già avuto l’infezione deve o può vaccinarsi?

La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione, anzi potenzia la sua memoria immunitaria. Tuttavia, questi pazienti saranno esclusi dalla prima fase della campagna vaccinale.