A Bergamo torna "Yoga del Solstizio d'estate" a sostegno dell'oncologia femminile

Appuntamento venerdì 20 giugno 2025 per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili

La Delegazione di Bergamo di Fondazione Veronesi, guidata da Marta Savona, organizza per il secondo anno consecutivo l’evento "Pratica Yoga del Solstizio d’Estate" con Silvia Lucchini. L'appuntamento è venerdì 20 giugno dalle 18.00 alle 20.00 a Bergamo, presso il Parco privato di Serra di Villa Goisis, in Via A. Goisis 39.

I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca scientifica sui tumori femminili.

È gradita la registrazione anticipata tramite l'apposito modulo.

Per informazioni:

info.bergamo@fondazioneveronesi.it