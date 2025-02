Careisgold a fianco di Fondazione Veronesi

Il contributo di Careisgold sosterrà il lavoro della ricercatrice Cristina Banella impegnata nell'individuazione di nuove terapie per il neuroblastoma

Careisgold, società specializzata nella vendita di oro fisico da investimento, ha scelto di affiancarsi a Fondazione Veronesi nel sostegno alla ricerca scientifica. Per il 2025 finanzierà il lavoro di due ricercatrici, tra cui la dottoressa Cristina Banella, impegnata nello studio di nuove terapie contro il neuroblastoma, uno dei tumori solidi più comuni nei bambini.

Il neuroblastoma rappresenta circa l’8% di tutti i tumori pediatrici, ma è responsabile del 15% dei decessi per cancro in età pediatrica. Nonostante i progressi scientifici, restano molte sfide da affrontare, soprattutto nella comprensione dei meccanismi di resistenza alle terapie. La ricerca ha evidenziato che un particolare recettore, il beta-adrenergico 3, è associato alla progressione e alle recidive della malattia.

Grazie al supporto di Careisgold, la dottoressa Banella condurrà uno studio per valutare l’efficacia di un farmaco in grado di bloccare questo recettore e di attivare un processo chiamato ferroptosi, che porta all’accumulo di ferro libero e riduce la ferritina, una proteina legata alla progressione del tumore. In parallelo, la ricerca esaminerà il potenziale del Buformin, un farmaco antidiabetico, nel modificare il metabolismo delle cellule tumorali bloccandone i punti critici di approvvigionamento energetico.

La combinazione del trattamento contro il recettore beta-adrenergico 3 con il Buformin potrebbe essere efficace per contrastare le cellule tumorali resistenti, agendo sia sulla ferritina sia sul metabolismo energetico.

Sviluppare terapie combinate per superare le resistenze ai trattamenti è un passo fondamentale per contrastare il neuroblastoma ed è in questo contesto che si inserisce la ricerca finanziata grazie al contributo di Careisgold.