In occasione della Festa della Mamma, sarà possibile finanziare la ricerca contro i tumori femminili. Come? Acquistando un pumo pugliese realizzato dall’azienda Ceramiche Benegiamo Srl

Dopo la prima campagna (risalente allo scorso anno) e il bis risalente alle ultime vacanze di Natale, torna l'opportunità di sostenere la ricerca scientifica acquistando un pumo pugliese.



L'occasione è rappresentata dall'imminente Festa della Mamma, in programma per domenica 9 maggio. L'iniziativa è frutto di una idea nata dalla delegazione di Roma di Fondazione Umberto Veronesi e della collaborazione avviata con Ceramiche Benegiamo Srl, azienda salentina specializzata nella lavorazione della terracotta. Realizzati per l'occasione in tre diversi colori (bianco, rosa antico e bordeaux) e alti 20 centimetri, i pumi possono essere ordinati a fronte di una donazione di 45 euro (cadauno) attraverso il sito dedicato.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto a Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che si pone due obiettivi: educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori femminili (seno, utero e ovaio). Dal 2014 ad oggi, Fondazione Umberto Veronesi ha finanziato 224 ricercatori impegnati impegnati in questo ambito (32 nel 2021).



Testimonial dell'iniziativa è la Pink Ambassador Gabriella Doneda (nella foto). La sua storia personale - è divenuta mamma dopo aver sconfitto un tumore al seno - ricorda l’importanza della ricerca scientifica d’avanguardia.