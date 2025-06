I consigli di lettura per l'estate 2025 di Fondazione Veronesi

Ecco i libri consigliati da Fondazione Veronesi per rilassarsi ed esplorare il mondo che ci circonda durante le vacanze estive

L’estate rappresenta il momento perfetto per dedicarsi alla lettura. Che siate in viaggio verso mete esotiche, che preferiate rilassarvi sotto l'ombrellone o godervi il fresco della montagna o, perché no, del giardino di casa, un buon libro è il compagno perfetto per le vostre vacanze. Fondazione Veronesi ha scelto per voi alcuni titoli a tema scientifico pensati per accompagnarvi durante l'estate e per arricchire il vostro tempo, stimolare la mente e migliorare la consapevolezza nei confronti del mondo che ci circonda. Ecco i nostri consigli per grandi e piccini.

Scuola primaria:

- L'alimentazione spiegata ai bambini (Andrea Laprovitera, Agnese Nassisi, Becco Giallo, 2021) [dai 7 anni in su]. Un racconto semplice e vivace per introdurre i bambini ai principi dell’alimentazione sana. Con illustrazioni divertenti e contenuti accessibili, rende gustoso imparare a nutrirsi bene.

- C come cervello Neuroscienze per lettori curiosi (di Marcello Turconi, Allegra Agliardi, Nomos bambini) [dai 7 anni in su] Scopriamo come funziona il nostro cervello con l’aiuto di immagini colorate e spiegazioni chiare. Un libro che risveglia la meraviglia per la macchina più straordinaria del nostro corpo.

- Nelle tasche dell'astronauta, della biologa, del calzolaio e di tanti altri mestieri (Isabelle Simler, L’ippocampo, 2024) [dagli 8 anni in su] Un viaggio poetico e illustrato attraverso gli oggetti che raccontano i mestieri, stimolando la curiosità e l’immaginazione dei più piccoli. Ogni tasca diventa una porta su un mondo fatto di sogni, strumenti e vocazioni.

Scuole SECONDARIE di primo grado:

- 30 giorni per capire l'autismo ( di Mélanie Babe, Marine Baroukh, uovonero) Un diario a fumetti che racconta in modo autentico e toccante cosa significa vivere con l’autismo. Perfetto per favorire empatia e comprensione tra pari.

- 100 pagine sul corpo umano (Segré Chiara Valentina, Erickson, 2025) Un’introduzione agile ma rigorosa al corpo umano, tra curiosità scientifiche e spiegazioni efficaci. Ideale per studenti che vogliono scoprire “come siamo fatti”.

- Umani! L'evoluzione spiegata bene (Susan Schädlich, Sonda, 2024) Un’avventura scientifica e narrativa che racconta l’evoluzione dell’essere umano con un linguaggio chiaro e coinvolgente. Stimola il pensiero critico e l’interesse per la biologia.

Scuole SECONDARIE di secondo grado e adulti:

- Oltre Marie (Edwige pezzulli, Nastassja cipriani, Le plurali) Ritratti di scienziate che hanno lasciato il segno, andando oltre gli stereotipi. Un testo che ispira e dà voce alle donne nella scienza, spesso dimenticate.

- Hai da spegnere? (Giulia Veronesi, Sonzogno, 2021) Un’analisi sui danni provocati dal fumo di sigarette e nuovi dispositivi sulla salute e sull’ambiente e smaschera l’influenza dell’industria del tabacco con dati, storie e riflessioni. Un libro per riflettere sul fumo con occhi nuovi.

- Deep learning (AA.VV. Giunti) Una raccolta di racconti ispirati alle neuroscienze, all’intelligenza artificiale e l’apprendimento. Adatto a chi cerca chiarezza in un campo in rapida evoluzione.

ADULTI:

- Il male detto (Roberta Fulci, Codice Edizioni, 2023) Un saggio che indaga il dolore, il suo significato e l'importanza imprescindibile che ricopre nelle nostre vite.

- Il morbo dei dottori. La strana storia di Ignác Semmelweis (Sherwin B. Nuland, Codice edizioni, 2020) La biografia di Ignác Semmelweis, pioniere della medicina moderna e vittima della sua stessa intuizione. Un dramma scientifico e umano, raccontato con passione.

- Bacche, superfrutti e piante miracolose. Il mondo degli integratori e dei cibi dalle mille promesse (Renato Bruni, Mondadori) Un’indagine critica tra mode alimentari e promesse “naturali”. Renato Bruni smaschera miti e offre strumenti per scegliere consapevolmente.

- Scienza chiara, scienza oscura (Gianfranco Pacchioni, Il Mulino 2025) Un’esplorazione tra trasparenza e segreti nella ricerca scientifica, tra progresso e rischi etici. Perfetto per chi vuole capire i retroscena della scienza contemporanea.