La prevenzione maschile in campo: appuntamento a Bari e al San Domenico Golf

Sabato 14 giugno una giornata dedicata alla prevenzione maschile con consulti urologici gratuiti e possibilità di provare il gioco del golf

Dopo il grande successo dell’iniziativa che si è tenuta lo scorso anno, torna “La prevenzione maschile in campo”, il progetto a sostegno della prevenzione e della salute al maschile organizzato da Fondazione Veronesi. Nel 2025 l’impegno di Fondazione per sensibilizzare gli uomini nei confronti della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica sui tumori maschili, si intensifica: da giugno a ottobre, infatti, saranno realizzate quattro iniziative sul territorio nazionale che vedranno la presenza di due postazioni con un medico urologo a disposizione, gratuitamente, all’interno di una piazza del Comune e del Golf Club del territorio.

La prima tappa di questa nuova edizione de “La prevenzione maschile in campo” è fissata per sabato 14 giugno con le postazioni presenti a Bari e presso il San Domenico Golf a Savelletri (BR). Durante la giornata saranno allestite due postazioni presidiate da urologi che saranno in grado di fornire un competente consulto a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Per poter usufruire di questo utile servizio gratuito sarà possibile registrarsi sul sito: prevenzionemaschileincampo.it/prenotazione-consulto o recarsi in una delle seguenti località:

Bari in via Argiro 46, Bari, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Presso il San Domenico Golf, dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Sabato 14 giugno presso il San Domenico Golf a Savelletri (BR), avrà anche luogo la prima tappa del “Trofeo Fondazione Veronesi”, una gara di golf ideata con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia maschile. I golfisti prenderanno parte ad una gara con formula Lousiana a coppie avendo la possibilità di sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi attraverso una donazione.

Tutti gli ospiti (golfisti e non) potranno sostenere Fondazione, anche partecipando ad una gara di putting green e aderendo ad una sottoscrizione a premi, ideate a favore di tutti. Grande novità di quest’anno porta la prevenzione ancora più vicina alle persone, unendo salute e sport in modo inedito e coinvolgente: in via Argiro a Bari, affianco al gazebo dove si possono effettuare i consulti urologici gratuiti, chiunque potrà provare l’emozione di giocare a golf grazie a un putting green, realizzato e donato da Espositiva Srl.

Con una semplice donazione, gli aspiranti golfisti potranno affrontare un percorso di “9 buche”, completi di mazza e pallina, contribuendo in modo concreto alla ricerca scientifica. Un modo originale per avvicinarsi alla prevenzione, sostenere una causa importante e vivere un’esperienza divertente e formativa.

Per il primo anno Banca Patrimoni Sella & C. e Sella SGR sono al fianco di Fondazione Veronesi in questo importante progetto di prevenzione maschile, e anche per quest’anno Cappeller SPA SB e FILA Solutions Spa SB rinnovano il proprio sostegno all’iniziativa, in qualità di main partner, a testimonianza dell’impegno sociale e a sostegno della ricerca scientifica. A disposizione dei main partner, il progetto prevede anche un’importante attività di welfare aziendale con la possibilità di ospitare in azienda un medico urologo e consentire ai propri collaboratori di effettuare un counseling o una visita urologica nella propria sede.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Fondazione Veronesi in questo importante progetto di prevenzione maschile. Come Gruppo Sella crediamo fermamente che la salute e il benessere della comunità siano valori fondamentali, e siamo convinti che anche la finanza possa contribuire al cambiamento e a migliorare la qualità della vita di tutti. Investire nella ricerca scientifica è fondamentale per costruire un futuro migliore e la collaborazione con Fondazione Veronesi ci permette di essere parte attiva di questo importante percorso verso l'innovazione e la cura” - dichiara Mario Romano, Amministratore Delegato di Sella SGR.

“Per noi di FILA, la prevenzione è da sempre un valore cardine" - afferma con convinzione Francesco Pettenon, Amministratore Delegato di FILA Solutions S.p.A. SB. - "È proprio da questa convinzione che nasce la nostra pluriennale collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi. La cura delle superfici, che rappresenta il fulcro della nostra attività, si estende naturalmente anche alla cura delle persone, siano dipendenti o collaboratori della nostra azienda. Dopo aver promosso progetti di prevenzione dedicati al tumore al seno e alle patologie cardiache, quest'anno, come lo scorso anno, abbiamo scelto di ampliare il nostro impegno, sostenendo la ricerca dedicata anche alla salute dell’uomo. Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, con l'obiettivo di contribuire ad un’importante campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutte le fasce di età, dai giovani fino alle persone di età più avanzata. Crediamo fermamente che supportare attivamente queste iniziative di prevenzione possa generare un cambiamento profondo e duraturo per la salute dell'intera comunità”.

“Sostenere Fondazione Veronesi oggi, nel presente, dà un senso al passato della ricerca scientifica i cui risultati garantiscono a noi una vita migliore ed è una garanzia per le generazioni future sia di medici che di pazienti. La condivisione dei valori aziendali crea fiducia e reciproca vicinanza, per questo, come Cappeller Spa SB, crediamo nel progetto “La prevenzione maschile in campo” che abbiamo deciso di sostenere anche nel 2025” - afferma Ilenia Cappeller, Amministratore Delegato di Cappeller Spa SB.

Durante la cerimonia di premiazione del Trofeo Fondazione Veronesi, a partire dalle ore 17.30, i vincitori della gara di golf, della sottoscrizione a premi e della gara di putting green riceveranno premi gentilmente offerti dai partner e sostenitori dell'iniziativa, tra cui Cappeller, FILA Solutions, Banca Patrimoni Sella, Sella SGR, SynDiag, Roncalli Viaggi, Auberge de la Maison, Ferrarelle, Solomon’s, Cantina Colli Euganei, Callaway, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy e Wilden Herbals. La nuova edizione del progetto dedicato alla salute maschile gode del Patrocinio della Federazione Italia Golf, che valorizza, insieme a Fondazione Veronesi, l’importanza della divulgazione e della ricerca scientifica attraverso lo sport.

Un sentito ringraziamento a Banca Patrimoni Sella & C. e Sella SGR per il loro prezioso contributo, ai main partner Cappeller Spa SB e FILA Solutions S.p.A. SB, ai partner SynDiag S.r.l. , Roncalli Viaggi e Auberge de la Maison e a tutti i partner tecnici per il grande supporto al progetto e il concreto sostegno alla ricerca scientifica. Si ringraziano anche Forbes, quale media partner dell’iniziativa ed Espositiva per la realizzazione e installazione del putting green in piazza e per il supporto logistico.