Venerdì 6 settembre a Villa Bertelli, Forte dei Marmi, un incontro dedicato alla salute delle donne e alla prevenzione del tumore al seno

Si intitola “L’informazione è la prima forma di prevenzione” l’incontro dedicato alla salute delle donne organizzato da Fondazione Villa Bertelli, in collaborazione con Fondazione Veronesi, venerdì 6 settembre a Forte dei Marmi.

L’evento, aperto al pubblico, vedrà l’intervento di nomi di primissimo livello nel campo della medicina e della prevenzione:

Paolo Veronesi (Presidente Fondazione Veronesi e Direttore Divisione Senologia chirurgica IEO Milano)

(Presidente Fondazione Veronesi e Direttore Divisione Senologia chirurgica IEO Milano) Corrado Tinterri (Direttore Breast Unit di Humanitas e Direttore Scientifico dell’Accademia di Senologia “Umberto Veronesi”

(Direttore Breast Unit di Humanitas e Direttore Scientifico dell’Accademia di Senologia “Umberto Veronesi” Marco Klinger , Responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia plastica di Humanitas

, Responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia plastica di Humanitas Elena Dogliotti, Biologa nutrizionista, Supervisione scientifica Fondazione Veronesi

Modera Donatella Barus, giornalista e direttrice del Magazine Fondazione Veronesi.

Tanti i temi che saranno affrontati: dalla prevenzione dei tumori femminili alla situazione delle cure in Italia, dai fronti su cui si gioca la partita della ricerca oncologica più avanzata alle opportunità della chirurgia ricostruttiva per le donne che si ammalano; e ancora dal ruolo della dieta per ridurre il rischio di ammalarsi ai consigli per stare meglio durante e dopo le cure.

Venerdì 6 settembre h 18

Villa Bertelli, via Giuseppe Mazzini 200, Forte dei Marmi (LU)

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251.