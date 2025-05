Ricerca sui tumori: aperto il bando per le Borse post-dottorato 2026

Fino al 18 luglio 2025 i ricercatori in ambito biomedico possono partecipare AI bandi Post-doctoral fellowship 2026 di Fondazione Veronesi

Aperti ufficialmente i bandi Post-doctoral fellowship 2026 di Fondazione Veronesi.

Il bando Experimental è destinato a ricercatori post-dottorato che svolgano ricerca nei migliori istituti nazionali nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dei tumori; mette a disposizione, per l’anno 2026, 100 borse di ricerca (75 di durata annuale e 25 biennali) nelle aree dell’oncologia e degli stili di vita per la prevenzione oncologica (impatto di alimentazione, attività fisica, fumo e inquinamento).





In occasione del centenario della nascita del fondatore Umberto Veronesi, nel 2026 è stato istituito un bando Clinico indirizzato a medici impegnati in ricerca clinica nei migliori centri di cura nazionali, che svolgano progetti di ricerca innovativi in chirurgia, radiologia e terapie oncologiche per migliorare la vita dei pazienti. Le borse a disposizione sono 10 di durata annuale.





I bandi e le procedure di candidatura sono disponibili sul sito: https://grant.fondazioneveronesi.it/





C’è tempo fino al 18 luglio 2025: i risultati della selezione dei borsisti verranno pubblicati sul nostro sito il 19 novembre 2025.





Grazie alle vostre donazioni e alle aziende partner, sono oltre 2.400 le borse di ricerca che Fondazione Veronesi ha già erogato a meritevoli ricercatrici e ricercatori in tutta Italia.