Torna ChocoLOVE (e aiuta la ricerca scientifica)

Dal 9 al 14 febbraio a Milano il grande evento dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato. Sarà possibile sostenere anche Fondazione Veronesi con l'acquisto di una pralina dedicata e un foulard di seta

C'è anche Fondazione Veronesi fra le realtà del terzo settore sostenute da ChocoLOVE, il primo evento dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato e alla valorizzazione dei Maestri Italiani del cioccolato, che prenderà il via a Milano nel periodo più dolce dell'anno, la festa degli innamorati.



ChocoLOVE si terrà infatti dal 9 al 14 febbraio a Palazzo Bovara, promosso dall’associazione We Love Italy e organizzato da BeeBest srl con il supporto di Monica Meschini dell’International Institute of Chocolate and Cacao Tasting e di The Tea Tasting Institute. Sarà l'occasione per sostenere tre grandi realtà del terzo settore, fra cui Fondazione Umberto Veronesi, grazie a due proposte regalo dedicate a San Valentino e create dai grandi maestri del design e della moda come Fabio Novembre con la pralina disegnata e realizzata da Chocolate Academy Milano che verrà presentata in anteprima e l’azienda Ratti che ha contribuito con la sua maestria nella stampa e nella realizzazione di un elegante foulard in seta, disegnato dal poliedrico Jacopo Ascari.



Ricchissimo il programma delle giornate, con la partecipazione dei grandi nomi dell'arte cioccolatiera italiana e internazionale, fra le proposte dei maestri cioccolatieri, masterclass aperte al pubblico, aree esperienziali per sperimentare nuovi abbinamenti, degustazioni e incontri. Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per le realtà del terzo settore presso il temporary shop chiamato ChocoDom.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sul sito www.chocolovemilano.it

(foto da chocolovemilano.it)