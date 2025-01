Ecco gli articoli più letti del 2024

Quali sono gli argomenti che hanno interessato i nostri lettori nel 2024? In questo lungo anno, ricco di notizie importanti dal mondo della ricerca oncologica, il Magazine di Fondazione Veronesi ha continuato ad informare sulla salute e sulla prevenzione, a raccontare il lavoro dei medici e dei ricercatori, a rispondere alle domande di lettrici e lettori su come proteggere la nostra salute anche nei gesti più semplici della vita quotidiana.

Dodici milioni di persone hanno navigato fra articoli (401 quelli pubblicati nel 2024), video, voci enciclopediche, per un totale di 29 milioni di pagine viste. Ecco la top ten degli articoli pubblicati nel 2024 e più cliccati da gennaio ad oggi (in ordine inverso dalla decima posizione alla prima):

POSIZIONE N. 10 - Mio figlio vuole smettere di fumare cannabis, ma non riesce. La richiesta di una madre: come affrontare la dipendenza da cannabis? Come aiutare un adolescente che si sente in trappola?

Un articolo della sezione L’Esperto risponde su un tema sempre più di attualità: il consumo ricreativo di cannabis, le implicazioni per la salute, la difficoltà di gestione di una dipendenza poco conosciuta. Con la risposta di Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta preso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Roberto Boffi, medico pneumologo, responsabile della Pneumologia e direttore del Centro Antifumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Entrambi fanno parte del Comitato scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Veronesi.

POSIZIONE N. 9 - Vaccino HPV: l'offerta 2024 in Italia regione per regione. La vaccinazione viene offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi nel dodicesimo anno di vita ma è estesa anche in altre fasce di età e condizioni. Ecco la situazione in tutte le regioni d'Italia

Una carrellata dell’offerta vaccinale per il Papilloma virus (Hpv), virus molto diffuso e perlopiù asintomatico, che però in caso di infezione persistente è causa di tumori dell’area genitale maschile e femminile (tumori della cervice uterina, dell’ano, della vulva, della vagina, del pene) e dell’orofaringe. L’Hpv è anche causa di condilomi, lesioni benigne ma fastidiose da trattare , che possono comparire nell’aria genitale e del cavo orale.

POSIZIONE N. 8 - Polline e pappa reale: tra benefici e controindicazioni. Scopriamo proprietà, vantaggi e potenziali rischi di polline e pappa reale, per un uso consapevole.

Ancora un articolo tratto da L’Esperto risponde, che con Giuditta Pagliai, Biologa Nutrizionista, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, affronta i dubbi e i luoghi comuni sui prodotti apiari con informazioni scientifiche fondate.

POSIZIONE N. 7 - Il talco è cancerogeno? La IARC ha inserito il talco nel gruppo 2A dei probabili cancerogeni. Quali sono i motivi? Cosa cambia? Possiamo ancora usare il talco?

Fra le notizie di quest’anno che hanno destato interesse e qualche preoccupazione l’aggiornamento del parere dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Oms a proposito del talco e della sua cancerogenicità. L’articolo spiega in modo chiaro e approfondito il significato della classificazione Iarc, che cosa si sa dei possibili rischi dell’uso del talco e quali sono le precauzioni sensate da seguire.

POSIZIONE N. 6 - Il fentanyl preoccupa anche in Italia? Potente analgesico usato in medicina, il fentanyl viene anche utilizzato in maniera illecita come droga da abuso. Quali sono i suoi effetti? Esiste un’emergenza in Italia?

Sull’onda dell’emergenza della “droga degli zombie” negli Usa, un’analisi per capire se anche nel nostro Paese ci sia un allarme legato all’uso illecito e dannoso di uno dei farmaci più utili per alleviare la sofferenza dei malati.

POSIZIONE N. 5 - Quali sono i sintomi dell'ernia iatale? Come si riconosce l'ernia iatale? Ecco i sintomi (anche quelli meno scontati) che devono spingere a consultare un gastroenterologo.

Ancora dalle domande degli utenti un approfondimento su un disturbo che interessa 15 italiani su cento e la gran parte delle persone se si considerano gli over 65. Con l’aiuto di Francesca Galeazzi, Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova e Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO), i chiarimenti sui sintomi a cui prestare attenzione.

POSIZIONE N. 4 - Come capire se si tratta di minaccia di aborto? Quanto è pericolosa una minaccia di aborto? Cosa comporta? Scopriamo come riconoscerla e gestirla.

I chiarimenti su una delle condizioni che preoccupano i futuri genitori, con il contributo di Gianpaolo Maso, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Gravidanza a Rischio” dell’Irccs Materno Infantile- Burlo Garofolo di Trieste.

POSIZIONE N. 3 - Gli antidepressivi possono fare ingrassare? Alcune molecole possono portare ad accumulare chili in più che si possono facilmente perdere. Nel caso degli psicofarmaci contro le psicosi la situazione si complica.

Il numero di clic conferma che la preoccupazione di Francesca, una nostra lettrice, è comune a tante persone che esitano a curare depressione o altri problemi di salute mentale perché temono l’effetto dei farmaci antidepressivi sull’ago della bilancia. Andrea Fagiolini, ordinario di Psichiatria all’Università di Siena, ci ha aiutato a capirne di più.

POSIZIONE N. 2 - Malattia mani-bocca-piedi: ecco cosa sapere. Caratterizzata da vescicole su mani, piedi e bocca, non ha una terapia specifica. Scopriamo sintomi, cause, diagnosi e prevenzione di questa infezione che colpisce i bambini piccoli

La salute dei bambini in primo piano per una malattia ben nota a tanti giovani genitori, con l’aiuto di Guido Castelli Gattinara, pediatra infettivologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

POSIZIONE N. 1 - Le tinture per capelli aumentano il rischio di tumore? Se rispettano gli standard di sicurezza, le tinture per capelli non aumentano il rischio di tumore. Ecco come usarle in sicurezza, anche a casa e per i pazienti oncologici.

Non a caso il gradino più alto del podio degli articoli del 2024 più letti ha a che fare con il bisogno di informazioni attendibili su uno dei gesti più comuni per tante persone (donne soprattutto, ma non solo). Anche la voglia di capire i reali rischi per la salute delle tinture dei capelli ci parla del diritto ad una vita normale durante e dopo la malattia.