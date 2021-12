Domande frequenti

Perché le criptovalute”?

L’emergere delle cripovalute è una realtà che Fondazione Umberto Veronesi riconosce e accoglie per poter perseguire il suo scopo: trovare nuove cure e terapie per dare una speranza di futuro ai bambini malati di tumore.

Posso donare criptovalute? Possono le realtà nonprofit accettare Bitcoin e altre criptovalute?

Sì. Puoi donare Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute a Fondazione Umberto Veronesi utilizzando il form in questa pagina. La tua donazione sarà convertita in dollari USA in modo che possa essere utilizzata per sostenere il lavoro di ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori pediatrici.

Come posso donare in criptovalute?

Puoi donare dal tuo portafogli per detenere criptovalute, utilizzando il form in questa pagina. L’importo della tua donazione, convertito in dollari, contribuirà a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici per dare speranza a tanti bambini malati di tumore.

Cosa succede alla mia criptovaluta una volta che viene donata?

La criptovaluta donata a Fondazione Umberto Veronesi viene convertita in dollari USA e contribuirà a finanziare la ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

Posso donare criptovalute in modo anonimo?

Sì. Tuttavia, se fornisci i tuoi recapiti permetti a The Giving Block di fornirti le ricevute fiscali. Per le ricevute fiscali è necessario almeno il tuo indirizzo e-mail.

Accetterete altre criptovalute in futuro?

Man mano che The Giving Block accetterà altre criptovalute saranno aggiunte automaticamente al form.

Posso donare criptovalute a Fondazione Umberto Veronesi dall’estero?

Sì. Le criptovalute sono una rete di pagamento globale. Fondazione Umberto Veronesi è in grado di accettare donazioni da qualsiasi parte del mondo.

Hai altre domande?

Scrivi una e-mail a amministrazione@fondazioneveronesi.it o chiamaci al 02-76018187.